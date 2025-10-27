Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Trump félicite Milei pour sa « victoire écrasante » aux législatives de mi-mandat en Argentine


AFP / le 27 octobre 2025 à 06h36

Le président américain Donald Trump a félicité lundi son allié, le président ultralibéral Javier Milei, qui a largement remporté les législatives de mi-mandat dimanche en Argentine, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national.

« Félicitations au président Javier Milei pour sa Victoire Ecrasante en Argentine. Il fait un travail formidable ! Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

