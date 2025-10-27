Véhicules hors garantie et rappels : l’AIA met en garde les consommateurs

L’Association des Représentants des Constructeurs Mondiaux d’Automobiles au Liban (AIA) met en garde contre le danger de négliger les campagnes de rappel (Recall Campaigns), pourtant vitales. Le constructeur BYD a par exemple récemment rappelé plus de 115 000 véhicules, produits entre 2015 et 2022, pour des défauts de batterie pouvant entraîner un incendie ou une perte de contrôle. Les modèles achetés au Liban via le représentant officiel ont été mis à jour et le sont en permanence. Ceux importés hors circuit restent sans suivi ni protection.

Chaque année, le Liban importe plusieurs milliers de véhicules neufs de Chine, mais aussi d’Europe et des USA, via des importateurs non agréés, sans lien avec les constructeurs, et dans l’incapacité d’assurer garantie, entretien ou rappels. L’AIA alerte clairement les consommateurs : sans représentant agréé, vous êtes exposés à un risque réel.

L’AIA dénonce également le chaos du marché parallèle, qui fragilise la sécurité publique. Elle appelle l’État, en particulier le ministère de l’Économie et du Commerce, à appliquer la loi ayant levé la protection exclusive préalable des importateurs officiels, mais qui impose en contrepartie à tout vendeur l’obligation de fournir la garantie du constructeur, un service après-vente structuré, et l’inclusion du véhicule dans les rappels du fabricant.

Enfin, l’AIA exhorte le consommateur libanais à n’acheter que des véhicules couverts par une garantie constructeur officielle.