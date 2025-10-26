Washington et Pékin ont trouvé une « trame » d'accord sur les terres rares et le soja

Les négociateurs américains et chinois ont trouvé une « trame significative » d'accord, portant notamment sur les terres rares et le soja, qui devrait permettre à Pékin d'esquiver les 100% de droits de douane supplémentaires sur ses importations aux États-Unis, a indiqué dimanche le ministre américain des Finances.

Après sa cinquième rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, à Kuala Lumpur, Scott Bessent a affirmé sur les chaînes de télévision américaines ABC et NBC qu'ils étaient parvenus à une « trame significative » d'accord en amont de la rencontre des présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en Corée du Sud jeudi, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

« Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances de parvenir à un accord global », avait estimé samedi le président républicain à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

Selon M. Bessent, Pékin envisage de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation de minerais rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis. En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

Donald Trump a en effet menacé de taxer davantage les importations chinoises à partir du 1er novembre si Pékin renforçait les contrôles sur les exportations de terres rares et sur les technologies nécessaires à leur raffinage. « Je pense que nous avons évité cela, afin que les droits de douane soient évités », a relevé M. Bessent sur ABC.

La Chine « va retarder cela d'un an le temps qu'elle réexamine la situation », a-t-il expliqué, précisant que Pékin avait également accepté des « achats agricoles substantiels aux agriculteurs américains ». « Je pense que lorsque l'annonce de l'accord avec la Chine sera rendue publique, nos cultivateurs de soja seront très contents, à la fois pour cette saison et pour les prochaines, pour plusieurs années », a assuré M. Bessent, lui-même producteur de soja.

Sur NBC, il a précisé que les discussions avec les Chinois avaient porté sur « beaucoup d'autres sujets » et que Pékin avait accepté en particulier « de nous aider à mettre sous contrôle cette terrible crise du fentanyl », un opiacé très puissant et très addictif, responsable d'une grave crise sanitaire aux États-Unis.

L'accord commercial « va inclure une coopération très importante pour bloquer les précurseurs de drogues (servant à fabriquer) le fentanyl entrant par le Mexique, par le Canada », a poursuivi M. Bessent.

Les opiacés synthétiques - principalement le fentanyl - ont causé 60% des morts par overdose aux États-Unis en 2024, soit 48.000 décès. Par ailleurs, d'après Scott Bessent, MM. Trump et Xi doivent également discuter « du plan de paix mondial » du président américain.