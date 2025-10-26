Ahmad el-Chareh participera cette semaine au forum économique de Riyad

Le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh participera au forum économique annuel Future Investment Initiative (FII) qui se tiendra à Riyad cette semaine, où il prononcera un discours, ont confié deux sources à Reuters.

La présidence syrienne et le bureau des médias du gouvernement saoudien n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre aux demandes de commentaires.