Dernières Infos - Syrie

Ahmad el-Chareh participera cette semaine au forum économique de Riyad


« L'OLJ » avec Reuters / le 26 octobre 2025 à 14h37

Ahmad el-Chareh participera cette semaine au forum économique de Riyad

Le président américain Donald Trump rencontrant le président syrien Ahmad el-Chareh à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 mai 2025. Photo issue d'une agence de presse saoudienne via Reuters

Le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh participera au forum économique annuel Future Investment Initiative (FII) qui se tiendra à Riyad cette semaine, où il prononcera un discours, ont confié deux sources à Reuters.

La présidence syrienne et le bureau des médias du gouvernement saoudien n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre aux demandes de commentaires.

