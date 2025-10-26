Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Turquie

Retrait du PKK : Ankara salue des « résultats concrets »


AFP / le 26 octobre 2025 à 11h25

Des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) marchant lors d'une cérémonie de désarmement marquant une étape importante vers la fin du conflit qui oppose depuis des décennies la Turquie et le groupe interdit dans les montagnes de Qandil, en Irak, le 26 octobre 2025. Photo Thaier Al-Sudani/Reuters

La Turquie a salué dimanche la décision des militants kurdes du PKK de se retirer du territoire turc vers le nord de l’Irak, y voyant des « résultats concrets » des efforts visant à mettre fin à un conflit de quatre décennies.

« Avec les développements d’aujourd’hui, la décision du PKK de se retirer de Turquie et l’annonce de nouvelles étapes vers un processus de désarmement constituent des résultats concrets du progrès réalisé », a déclaré Ömer Çelik, porte-parole de l’AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie a salué dimanche la décision des militants kurdes du PKK de se retirer du territoire turc vers le nord de l’Irak, y voyant des « résultats concrets » des efforts visant à mettre fin à un conflit de quatre décennies.

« Avec les développements d’aujourd’hui, la décision du PKK de se retirer de Turquie et l’annonce de nouvelles étapes vers un processus de désarmement constituent des résultats concrets du progrès réalisé », a déclaré Ömer Çelik, porte-parole de l’AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés