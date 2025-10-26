Retrait du PKK : Ankara salue des « résultats concrets »

La Turquie a salué dimanche la décision des militants kurdes du PKK de se retirer du territoire turc vers le nord de l’Irak, y voyant des « résultats concrets » des efforts visant à mettre fin à un conflit de quatre décennies.

« Avec les développements d’aujourd’hui, la décision du PKK de se retirer de Turquie et l’annonce de nouvelles étapes vers un processus de désarmement constituent des résultats concrets du progrès réalisé », a déclaré Ömer Çelik, porte-parole de l’AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan.