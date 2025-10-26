Prise de contrôle de la télévision d'opposition turque Tele1 et arrestation de son rédacteur-en-chef

Les autorités turques ont pris le contrôle de la chaîne de télévision d'opposition Tele1 et ont arrêté son rédacteur-en-chef Merdan Yanardag, a annoncé samedi celui-ci sur le compte X de ses avocats.

L'arrestation du journaliste et la prise de contrôle par une holding gouvernementale se sont produites vendredi, le jour même de l'ouverture d'une enquête pour espionnage contre le maire d'opposition d'Istanbul Ekrem Imamoglu, incarcéré depuis mars pour des accusations de corruption, qu'il rejette.

Le rédacteur-en-chef a annoncé samedi la prolongation pour 24 heures de sa garde à vue. « C'est un signe que le pays se dirige vers un régime totalitaire. C'est une grave atteinte à la liberté de la presse », a écrit M. Yanardag. « C'est du harcèlement. On élimine la presse et la liberté d'expression. C'est de l'intolérance contre un média indépendant et les opinions d'opposition », a-t-il encore dénoncé.

La prise de contrôle de Tele1 vendredi soir a été immédiatement suivie par la diffusion de documentaires au lieu des informations, ont constaté des journalistes de l'AFP. De la même manière, nombre de reportages de Tele1 ont été retirés des publications sur sa chaîne YouTube avant que ce seul message n'apparaisse : « cette chaîne n'est pas disponible ».

M. Ozgur Ozel, le dirigeant du parti du maire d'Istanbul, le CHP (social-démocrate, principale force d'opposition), a qualifié sur X de « tout à fait absurdes » les accusations d'espionnage lancées contre M. Imamoglu. Pour le chef du CHP, Telel a été visée parce qu'elle a « rapporté les faits », et il a dénoncé une « tentative de semer la peur » dans la classe politique, la société civile, les milieux d'affaires, ainsi que dans les médias et les milieux artistiques.