Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liberté de la presse

Prise de contrôle de la télévision d'opposition turque Tele1 et arrestation de son rédacteur-en-chef


AFP / le 26 octobre 2025 à 09h26

Une manifestation pour défendre la librté de la presse, à Istanbul. Photo d'archives AFP

Les autorités turques ont pris le contrôle de la chaîne de télévision d'opposition Tele1 et ont arrêté son rédacteur-en-chef Merdan Yanardag, a annoncé samedi celui-ci sur le compte X de ses avocats.

L'arrestation du journaliste et la prise de contrôle par une holding gouvernementale se sont produites vendredi, le jour même de l'ouverture d'une enquête pour espionnage contre le maire d'opposition d'Istanbul Ekrem Imamoglu, incarcéré depuis mars pour des accusations de corruption, qu'il rejette.

Le rédacteur-en-chef a annoncé samedi la prolongation pour 24 heures de sa garde à vue. « C'est un signe que le pays se dirige vers un régime totalitaire. C'est une grave atteinte à la liberté de la presse », a écrit M. Yanardag. « C'est du harcèlement. On élimine la presse et la liberté d'expression. C'est de l'intolérance contre un média indépendant et les opinions d'opposition », a-t-il encore dénoncé.

La prise de contrôle de Tele1 vendredi soir a été immédiatement suivie par la diffusion de documentaires au lieu des informations, ont constaté des journalistes de l'AFP. De la même manière, nombre de reportages de Tele1 ont été retirés des publications sur sa chaîne YouTube avant que ce seul message n'apparaisse : « cette chaîne n'est pas disponible ».

M. Ozgur Ozel, le dirigeant du parti du maire d'Istanbul, le CHP (social-démocrate, principale force d'opposition), a qualifié sur X de « tout à fait absurdes » les accusations d'espionnage lancées contre M. Imamoglu. Pour le chef du CHP, Telel a été visée parce qu'elle a « rapporté les faits », et il a dénoncé une « tentative de semer la peur » dans la classe politique, la société civile, les milieux d'affaires, ainsi que dans les médias et les milieux artistiques.

Les autorités turques ont pris le contrôle de la chaîne de télévision d'opposition Tele1 et ont arrêté son rédacteur-en-chef Merdan Yanardag, a annoncé samedi celui-ci sur le compte X de ses avocats.L'arrestation du journaliste et la prise de contrôle par une holding gouvernementale se sont produites vendredi, le jour même de l'ouverture d'une enquête pour espionnage contre le maire d'opposition d'Istanbul Ekrem Imamoglu, incarcéré depuis mars pour des accusations de corruption, qu'il rejette. Le rédacteur-en-chef a annoncé samedi la prolongation pour 24 heures de sa garde à vue. « C'est un signe que le pays se dirige vers un régime totalitaire. C'est une grave atteinte à la liberté de la presse », a écrit M. Yanardag. « C'est du harcèlement. On élimine la presse et la...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés