L'armée israélienne dit avoir mené une frappe contre le Jihad islamique à Gaza

L'armée israélienne a indiqué samedi soir avoir mené une frappe visant le Jihad islamique dans le centre de la bande de Gaza, en dépit du cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis.

« Il y a peu, l'armée israélienne a mené une frappe de précision dans la région de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, visant un terroriste de l'organisation terroriste Jihad islamique qui prévoyait de mener une attaque terroriste imminente contre les troupes de l'armée israélienne », a précisé l'armée dans un communiqué.