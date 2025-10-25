Menu
Dernières Infos - Diplomatie

La Première ministre japonaise dit avoir eu un entretien « franc » avec Trump


AFP / le 25 octobre 2025 à 18h04

La présidente du Parti libéral-démocrate (PLD), Sanae Takaichi, se lève pour saluer les applaudissements après avoir été désignée nouvelle Première ministre du Japon lors d’une session extraordinaire de la chambre basse du Parlement à Tokyo, le 21 octobre 2025. Photo Philip FONG/AFP

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré samedi avoir eu une conversation « bonne et franche » avec Donald Trump, alors que le président américain entame dimanche une tournée en Asie. 

« Avec lui, je suis déterminée à élever l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis à des sommets encore plus hauts », a-t-elle écrit dans un message posté sur X.

