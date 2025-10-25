La Première ministre japonaise dit avoir eu un entretien « franc » avec Trump

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré samedi avoir eu une conversation « bonne et franche » avec Donald Trump, alors que le président américain entame dimanche une tournée en Asie.

« Avec lui, je suis déterminée à élever l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis à des sommets encore plus hauts », a-t-elle écrit dans un message posté sur X.