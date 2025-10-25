Un mort dans une frappe israélienne sur un véhicule près de l'école officielle de Harouf | Direct

Trump rencontrera l’émir et le Premier ministre du Qatar à bord de l’Air Force One
Le président américain Donald Trump rencontrera l’émir et le Premier ministre du Qatar à bord de l’Air Force One lors d’un arrêt pour ravitaillement au Qatar, en route vers la Malaisie pour un sommet régional, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, selon Reuters.
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio accompagnera M. Trump au Qatar, a ajouté le responsable.
Zein Hussein Ftouni, victime de la frappe sur Harouf
Selon notre correspondant au Liban-Sud, la victime de la frappe sur Harouf s'appelait Zein Hussein Ftouni, originaire de Halloussiyé (Tyr).
Tirs d'artillerie israéliens à Gaza et Deir el-Balah
Une source de l’hôpital al-Awda, au nord de Gaza, a indiqué à Al-Jazeera qu’un Palestinien a été blessé par des balles de l’armée israélienne dans le centre de l'enclave palestinienne.
Parallèlement, l’armée israélienne a détruit des bâtiments résidentiels au sud-est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Des tirs d’artillerie israéliens ont également été signalés à Deir el-Balah.
Dix-neuf Palestiniens tués et sept blessés dans la bande de Gaza au cours des dernières 48 heures
Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que 19 Palestiniens ont été tués et 7 blessés dans la bande de Gaza au cours des dernières 48 heures.
Depuis le début du cessez-le-feu, 93 Palestiniens ont été tués par des tirs et des frappes aériennes, et 324 blessés, a ajouté le ministère.
Un mort dans une frappe israélienne sur un véhicule près de l'école officielle de Harouf
Un drone israélien a tiré une roquette sur une voiture dans le quartier de Sekrane, située entre Abba, Harouf et Jebchit (Nabatiyé), faisant un mort, selon notre correspondant au Liban-Sud.
Le véhicule a pris feu. Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux. La frappe a eu lieu près de l'école officielle de Harouf et du domicile du membre du Hezbollah Abbas Karaki tué hier dans une frappe israélienne.
Rakan Nasreddine annonce le début de la reconstruction des hôpitaux du Liban-Sud
Le ministre libanais de la Santé Rakan Nasreddine a annoncé « le début de la reconstruction des hôpitaux du Liban-Sud qui ont été endommagés par l’agression israélienne contre le Liban ».
Il a également appelé tous les ministres à « prendre des initiatives. Nous construisons notre pays ensemble et le protégeons. Nous nous y engageons ensemble, et nous y avons sacrifié ensemble des martyrs de l’armée libanaise et de la résistance ».
Gaza : l'ONU « a cessé de fonctionner », dit le Brésilien Lula
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fustigé les Nations unies et d'autres institutions multilatérales, affirmant qu'elles avaient « cessé de fonctionner » et n'avaient pas réussi à protéger les victimes de la guerre à Gaza.
Lula s'exprimait après avoir rencontré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, en prélude à un sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, où le dirigeant brésilien devrait s'entretenir avec le président américain Donald Trump.
« Qui peut accepter le génocide qui se poursuit depuis si longtemps dans la bande de Gaza ? » s'est interrogé Lula devant des journalistes après la rencontre bilatérale visant à renforcer les liens entre les deux pays. « Les institutions multilatérales qui ont été créées pour essayer d'empêcher ces choses de se produire ont cessé de fonctionner. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ONU ne fonctionnent plus », a lancé Lula.
Un membre du bureau politique du Hamas condamne des propos de Smotrich
Izzat al-Risheq, membre du bureau politique du Hamas, a condamné les propos du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a affirmé que l’Arabie saoudite devrait « continuer à chevaucher des chameaux » si elle exige un État palestinien comme condition à la normalisation de ses relations avec Israël.
Dans un communiqué publié sur Telegram, Risheq a affirmé que les « déclarations effrontées et répréhensibles de M. Smotrich contre l'Arabie saoudite ne sont pas un lapsus ». Il a ajouté que « cette vision raciste est utilisée par le mouvement sioniste depuis sa création pour considérer tous les Arabes et les musulmans ».
Trois personnes arrêtées à Tulkarem par les forces israéliennes, selon Wafa
L’agence de presse Wafa a rapporté que les forces israéliennes ont arrêté trois personnes à Tulkarem, en Cisjordanie occupée.
Selon l'agence, Mohammad Abdel Rahim Ajouli et Mohammad Wasfi Harsha ont été arrêtés dans la ville de Qaffin après que leurs domiciles ont été perquisitionnés, et Maazuz Jaroun depuis son domicile à Shuweika.
L’Unrwa dénonce le blocage de l’aide humanitaire destinée aux déplacés de Gaza
L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens a affirmé que les personnes déplacées dans la bande de Gaza ont désespérément besoin d’abris et de fournitures alors que l’hiver approche.
« Les matériaux d’abri et les fournitures d’hiver destinés aux familles déplacées sont stockés dans les entrepôts de l’Unrwa en Jordanie et en Égypte, mais leur entrée est bloquée », a déclaré l’agence dans un message publié sur X.
Ratissage israélien en direction des abords de Kfarchouba
L’armée israélienne a mené une opération de ratissage à l'aide de mitrailleuses depuis le centre de Roueissat el-Aalam en direction des abords de la localité de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et au Moyen-Orient. Nous couvrirons dans ce direct les développements à Gaza, où le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur il y a deux semaines, au Liban-Sud, frappé sans relâche par l'armée israélienne et dans d'autres pays de la région, comme l'Iran et la Syrie.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.