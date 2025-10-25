Un mort dans une frappe israélienne sur un véhicule près de l'école officielle de Harouf | Direct

Trump rencontrera l’émir et le Premier ministre du Qatar à bord de l’Air Force One

Le président américain Donald Trump rencontrera l’émir et le Premier ministre du Qatar à bord de l’Air Force One lors d’un arrêt pour ravitaillement au Qatar, en route vers la Malaisie pour un sommet régional, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, selon Reuters.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio accompagnera M. Trump au Qatar, a ajouté le responsable.