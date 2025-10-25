Gaza: l'ONU « a cessé de fonctionner », dit le Brésilien Lula

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fustigé samedi les Nations unies et d'autres institutions multilatérales, affirmant qu'elles avaient « cessé de fonctionner » et n'avaient pas réussi à protéger les victimes de la guerre à Gaza.

Lula s'exprimait après avoir rencontré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, en prélude à un sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, où le dirigeant brésilien devrait s'entretenir avec le président américain Donald Trump.

« Qui peut accepter le génocide qui se poursuit depuis si longtemps dans la bande de Gaza ? » s'est interrogé Lula devant des journalistes après la rencontre bilatérale visant à renforcer les liens entre les deux pays.

« Les institutions multilatérales qui ont été créées pour essayer d'empêcher ces choses de se produire ont cessé de fonctionner. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ONU ne fonctionnent plus », a lancé Lula.

Le président de gauche brésilien a également affirmé que « pour un dirigeant, marcher la tête haute est plus important qu'un prix Nobel », dans une critique implicite de Donald Trump.

M. Trump est attendu en Malaisie où il participera dimanche au sommet de l'Asean puis aura des discussions cruciales avec le numéro un chinois Xi Jinping au dernier jour de sa tournée asiatique, jeudi, en Corée du Sud.

Mais le président américain devrait d'abord assister dimanche à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, qu'il a en partie contribué à négocier.

La Maison Blanche a vivement critiqué ce mois-ci le Comité Nobel norvégien pour avoir décerné le prix de la paix à la dirigeante de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado et ignoré Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir pour un deuxième mandat en janvier, M. Trump a maintes fois déclaré qu'il méritait le Nobel pour son rôle dans la résolution de nombreux conflits - une affirmation que les observateurs jugent largement exagérée.

Les dirigeants américain et brésilien ont commencé à apaiser leurs différends après des mois de tensions liées au procès et à la condamnation de l'allié de Donald Trump, l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Donald Trump a instauré des droits de douane de 50% sur de nombreux produits brésiliens et imposé des sanctions à plusieurs hauts responsables, dont un juge de la Cour suprême, pour punir le Brésil de ce qu'il a qualifié de « chasse aux sorcières » contre M. Bolsonaro.

La Cour suprême du Brésil a condamné ce dernier en septembre à 27 ans de prison pour son rôle dans une tentative de coup d'État ratée après sa défaite électorale de 2022 face à Lula.

Mais les relations entre Trump et Lula ont commencé à se réchauffer lorsque les deux dirigeants de 79 ans se sont brièvement rencontrés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Ils se sont ensuite parlé au téléphone le 6 octobre et ont évoqué pour la première fois la possibilité de se rencontrer lors du sommet de l'Asean.