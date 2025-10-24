Deux Palestiniens tués dans une frappe israélienne à Deir el-Balah

Une source de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Gaza-ville, a indiqué à al-Jazeera qu’un bombardement israélien avait tué au moins deux Palestiniens vendredi, à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Des tirs d'artillerie ont également été recensés dans la même zone, ajoute le média panarabe.

La veille, jeudi, le ministère palestinien avait déclaré dans un communiqué qu’une personne avait été tuée par une attaque israélienne, portant le total du nombre de Palestiniens tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l’enclave à 89 morts.

À ceux-ci s’ajoutent 449 corps de victimes antérieures dont les corps ont été retrouvés sous des décombres, portant à 68 280 le nombre officiel de personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023.