Deux Palestiniens tués dans une frappe israélienne à Deir el-Balah
L'OLJ /
le 24 octobre 2025 à 21h16
Des membres de la Défense civile de Gaza transportent des sacs mortuaires contenant les dépouilles des membres de la famille Chahebar, enterrées dans des tombes provisoires, pour être inhumées au cimetière Cheikh Chaaban, à Gaza-ville, le 24 octobre 2025. Photo Omar al-Qataa/AFP
Une source de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Gaza-ville, a indiqué à al-Jazeera qu’un bombardement israélien avait tué au moins deux Palestiniens vendredi, à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Des tirs d'artillerie ont également été recensés dans la même zone, ajoute le média panarabe.
La veille, jeudi, le ministère palestinien avait déclaré dans un communiqué qu’une personne avait été tuée par une attaque israélienne, portant le total du nombre de Palestiniens tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l’enclave à 89 morts.
À ceux-ci s’ajoutent 449 corps de victimes antérieures dont les corps ont été retrouvés sous des décombres, portant à 68 280 le nombre officiel de personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023.
Une source de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Gaza-ville, a indiqué à al-Jazeera qu’un bombardement israélien avait tué au moins deux Palestiniens vendredi, à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Des tirs d'artillerie ont également été recensés dans la même zone, ajoute le média panarabe.La veille, jeudi, le ministère palestinien avait déclaré dans un communiqué qu’une personne avait été tuée par une attaque israélienne, portant le total du nombre de Palestiniens tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l’enclave à 89 morts.À ceux-ci s’ajoutent 449 corps de victimes antérieures dont les corps ont été retrouvés sous des décombres, portant à 68 280 le nombre officiel de personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.