Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu à Gaza

Deux Palestiniens tués dans une frappe israélienne à Deir el-Balah


L'OLJ / le 24 octobre 2025 à 21h16

Deux Palestiniens tués dans une frappe israélienne à Deir el-Balah

Des membres de la Défense civile de Gaza transportent des sacs mortuaires contenant les dépouilles des membres de la famille Chahebar, enterrées dans des tombes provisoires, pour être inhumées au cimetière Cheikh Chaaban, à Gaza-ville, le 24 octobre 2025. Photo Omar al-Qataa/AFP

Une source de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Gaza-ville, a indiqué à al-Jazeera qu’un bombardement israélien avait tué au moins deux Palestiniens vendredi, à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Des tirs d'artillerie ont également été recensés dans la même zone, ajoute le média panarabe.

La veille, jeudi, le ministère palestinien avait déclaré dans un communiqué qu’une personne avait été tuée par une attaque israélienne, portant le total du nombre de Palestiniens tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l’enclave à 89 morts.

À ceux-ci s’ajoutent 449 corps de victimes antérieures dont les corps ont été retrouvés sous des décombres, portant à 68 280 le nombre officiel de personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre 2023.

Une source de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa, à Gaza-ville, a indiqué à al-Jazeera qu’un bombardement israélien avait tué au moins deux Palestiniens vendredi, à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Des tirs d'artillerie ont également été recensés dans la même zone, ajoute le média panarabe.La veille, jeudi, le ministère palestinien avait déclaré dans un communiqué qu’une personne avait été tuée par une attaque israélienne, portant le total du nombre de Palestiniens tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l’enclave à 89 morts.À ceux-ci s’ajoutent 449 corps de victimes antérieures dont les corps ont été retrouvés sous des décombres, portant à 68 280 le nombre officiel de personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés