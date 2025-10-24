Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Yémen

Sept employés yéménites de l'ONU arrêtés à Sanaa


AFP / le 24 octobre 2025 à 21h00

Cliché du cortège funèbre du chef militaire des rebelles houthis du Yémen, le général de division Mohammed al-Ghamari, dans les rues de Sanaa, le 20 octobre 2025. Photo Mohammed Huwais/AFP

Sept Yéménites travaillant pour l'ONU dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles houthis, ont été arrêtés pour « espionnage au profit d'Israël », a indiqué vendredi à l'AFP une source sécuritaire houthie.

« Sept employés des Nations unies, tous Yéménites, ont été arrêtés entre la nuit dernière et cet après-midi pour espionnage au profit d'Israël », a précisé cette source basée à Sanaa.

Sept Yéménites travaillant pour l'ONU dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles houthis, ont été arrêtés pour « espionnage au profit d'Israël », a indiqué vendredi à l'AFP une source sécuritaire houthie.

« Sept employés des Nations unies, tous Yéménites, ont été arrêtés entre la nuit dernière et cet après-midi pour espionnage au profit d'Israël », a précisé cette source basée à Sanaa.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés