Sept employés yéménites de l'ONU arrêtés à Sanaa

Sept Yéménites travaillant pour l'ONU dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles houthis, ont été arrêtés pour « espionnage au profit d'Israël », a indiqué vendredi à l'AFP une source sécuritaire houthie.

« Sept employés des Nations unies, tous Yéménites, ont été arrêtés entre la nuit dernière et cet après-midi pour espionnage au profit d'Israël », a précisé cette source basée à Sanaa.