Chère abonnée, cher abonné,« Je vais te dire, et ça ne va pas te plaire, mais honnêtement, je ne lis plus les journaux », a-t-elle dit en regardant avec tendresse une cuisse de grenouille dont les effluves d'ail et de coriandre allaient se coller aux murs de la pièce. « Je te rassure, je ne regarde pas non plus les infos à la télévision », a-t-elle ajouté.Ça ne nous a pas rassurée, mais dire que cela nous a étonnée serait mentir.Nous le savons depuis des années maintenant, tous les éditeurs de presse le savent : nombreux sont ceux à ne plus vouloir lire des infos, regarder un journal télévisé, à ne plus vouloir savoir ce qu'il se passe dans le monde.Les raisons de ce désengagement sont multiples : « pas envie de lire après une journée passée à ingurgiter des dossiers sur l'écran d'un ordinateur » ; « pas le temps » ; « pourquoi lire de...

Chère abonnée, cher abonné,« Je vais te dire, et ça ne va pas te plaire, mais honnêtement, je ne lis plus les journaux », a-t-elle dit en regardant avec tendresse une cuisse de grenouille dont les effluves d'ail et de coriandre allaient se coller aux murs de la pièce. « Je te rassure, je ne regarde pas non plus les infos à la télévision », a-t-elle ajouté.Ça ne nous a pas rassurée, mais dire que cela nous a étonnée serait mentir.Nous le savons depuis des années maintenant, tous les éditeurs de presse le savent : nombreux sont ceux à ne plus vouloir lire des infos, regarder un journal télévisé, à ne plus vouloir savoir ce qu'il se passe dans le monde.Les raisons de ce désengagement sont multiples : « pas envie de lire après une journée passée à ingurgiter des dossiers sur l'écran d'un ordinateur » ...

