Alia Berty Zein, avocate militante libanaise, ancienne membre du conseil de l’ordre des avocats de Beyrouth et ancienne journaliste, signera son ouvrage intitulé En effeuillant mes souvenirs à la Maison de l’avocat (Beyrouth), le 27 octobre, à 15h30. Le bâtonnier de Beyrouth, Fadi Masri, l’ancien bâtonnier Antonio el-Hachem, ainsi que deux membres du conseil de l’ordre des avocats, Élie Klimos et Maysam Skaff, participeront à la présentation du livre.

Dans cet ouvrage, Alia Berty Zein entrouvre les portes de sa mémoire et partage avec sincérité et sensibilité des fragments de vie qui ont façonné sa vie : défis, convictions et rencontres déterminantes. Un itinéraire animé par une volonté constante d’apprendre, de construire et de transmettre.

L’écrivaine a consacré la majeure partie de sa carrière à la défense des droits fondamentaux, avec un engagement particulier en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes face aux régimes du statut personnel des différentes communautés religieuses au Liban. S’investissant au sein d’associations féminines et d’institutions sociales, Mme Berty Zein a présidé la commission « Droit et statut de la femme » à l’Union internationale des avocats (IUA).

L’intégralité des recettes de la vente du livre En effeuillant mes souvenirs sera versée à la Caisse de retraite des avocats.