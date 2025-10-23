Vol au Louvre: « plus de 150 prélèvements de traces », selon la procureure de Paris

Plus « de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés » sur les lieux du rocambolesque vol de bijoux au musée du Louvre, a détaillé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau, qui se veut « optimiste ».

Les analyses « imposent des délais, même si elles sont prioritaires pour les labos », expose Mme Beccuau dans le journal français Ouest-France. Les « retours dans les prochains jours » ouvriront peut-être « des pistes, notamment si les auteurs étaient fichés », ajoute-t-elle.

La procureure explique que la vidéosurveillance « a permis de suivre » le parcours des malfaiteurs « à Paris et dans des départements limitrophes », évoquant aussi des « images disponibles grâce aux caméras publiques ou privées (autoroutes, banques, entreprises...) » à exploiter.

Et de rappeler sa volonté d' »interpeller le plus vite possible les auteurs pour retrouver les bijoux avant que leurs pierres ne soient éventuellement desserties et les métaux fondus ».

A ses yeux, « la résonance médiatique » de « ce vol en bande organisée » laisse « un petit espoir que les auteurs n'oseront pas trop bouger avec les bijoux », estimés à 88 millions d'euros. « Je veux être optimiste », conclut la procureure de Paris.

Des reportages font le tour de la planète depuis dimanche et le cambriolage du Louvre, au coeur de la capitale française. Les autorités sont depuis aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit joyaux de la couronne de France, après ce vol spectaculaire qui interroge sur la sécurité du plus célèbre musée du monde.