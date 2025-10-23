Discussions sur une participation de l'armée à une mission dans la bande de Gaza

Des discussions autour d'une participation de l'armée turque à une mission de maintien de la paix dans la bande de Gaza sont en cours, a annoncé jeudi une source au sein du ministère turc de la Défense. « Nous sommes en contact avec nos homologues au sujet de notre participation à la mission qui sera créée à Gaza », a dit ce responsable, précisant qu' »un centre de coordination militaro-civil a été créé en vue de la mise en place d'une force opérationnelle à Gaza ».

« Dans le cadre de cette structure, il est prévu de créer une Force internationale de stabilisation chargée des patrouilles de sécurité, de la protection des infrastructures civiles, de l'aide humanitaire, de la sécurité des frontières, de la formation des forces de sécurité locales et du contrôle du cessez-le-feu », a-t-il ajouté. « Le niveau de participation de la Turquie à ces structures reste à déterminer », a noté ce responsable, précisant que des détails pourraient être communiqués la semaine prochaine. Interrogé sur une éventuelle opposition d'Israël à une présence militaire turque dans la bande de Gaza, ce responsable a répondu :« un accord (de cessez-le-feu, NDLR) existe et la Turquie en est un des garants ». Les forces armées turques se tiennent « prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée » dans le cadre d'une opération de maintien de la paix dans ce territoire palestinien, avait annoncé la semaine dernière une source au ministère de la Défense.

Le vice-président américain JD Vance a inauguré mardi un Centre de coordination américano-israélien de surveillance du cessez-le-feu à Kiryat Gat, dans le sud-ouest d'Israël. Le plan de paix du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, accepté le 9 octobre par le Hamas et Israël, prévoit « une force internationale de stabilisation (ISF) temporaire à déployer immédiatement à Gaza ». « L'ISF formera des forces de police palestiniennes approuvées à Gaza et leur fournira un soutien », précise le plan.

Des secouristes en attente

Une équipe de 81 secouristes de l'Afad (l'Agence turque de gestion des catastrophes) dépêchée par la Turquie afin de rechercher des corps dans la bande de Gaza attend par ailleurs le feu vert d'Israël pour entrer dans le territoire palestinien. Interrogé sur leur sort, le responsable du ministère turc de la Défense a affirmé ne pas avoir d' »informations claires » à ce sujet. « Israël ne respecte pas ses obligations et n'autorise pas l'entrée de l'aide humanitaire. Nous espérons qu'il laissera l'Afad entrer à Gaza pour accomplir sa mission le plus rapidement possible », a-t-il poursuivi.

L'équipe de l'Afad est arrivée avec du matériel spécialisé de sauvetage et de détection, notamment des chiens de recherche et des dispositifs de détection de signes de vie, généralement utilisés au cours des opérations de sauvetage après un tremblement de terre, a affirmé la semaine dernière à l'AFP un responsable turc sous couvert d'anonymat. Un correspondant de l'AFP à Cheikh Zuweid, à environ 15 kilomètres du poste frontière de Rafah, a vu plusieurs d'entre eux porter des t-shirts avec le logo des secouristes turcs médicaux UMKE. Ils étaient en train d'organiser des approvisionnements dans des conteneurs portant le logo de l'Afad, dont certains étaient estampillés « hôpital de campagne ».