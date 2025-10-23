Le nouveau chef du comité de surveillance de la trêve rencontre les dirigeants libanais

Le nouveau chef nommé du comité de surveillance du cessez-le-feu, le général américain Joseph Clearfield, a mené jeudi une série d’entretiens à Beyrouth avec le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berry, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Au palais présidentiel de Baabda, en présence du chargé d’affaires américain Keith Haniqan, Joseph Aoun a déclaré au général Clearfield que le Liban, ayant respecté l’accord de cessez-le-feu depuis son instauration, fonde « de grands espoirs » sur l’action du comité pour rétablir la stabilité dans le sud du pays et empêcher ce qu’il a qualifié d’« attaques israéliennes injustifiées et inacceptables », notamment celles visant les civils et les infrastructures économiques. M. Clearfield succède au général de division Michael Leeney, qui dirigeait le « mécanisme » depuis avril.

Le président Aoun a appelé le « mécanisme » de surveillance à intensifier ses efforts pour mettre fin « aux agressions répétées d’Israël contre le Liban et à ses violations de l’accord conclu en novembre dernier ». Il a souligné que l’armée libanaise « remplit pleinement ses missions au sud du Litani et continue de renforcer son déploiement chaque jour ». Pendant que le général américain effectuait sa tournée, l’armée israélienne a mené une série de frappes dans la Békaa, faisant au moins deux morts.

La résolution 1701 de l’ONU, qui sert de base à l’actuel cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, exige le retrait complet d’Israël du territoire libanais et le désarmement de toutes les milices, à commencer par celles présentes au sud du Litani.

« Personne ne souhaite revenir à l’état de guerre »

Joseph Aoun a également demandé que des « pressions soient exercées sur Israël pour qu’il se retire des territoires qu’il occupe, afin que l’armée puisse achever son déploiement jusqu’aux frontières méridionales ». Il a mis en avant les avancées de l’armée, telles que le « nettoyage des zones sécurisées, l’élimination des présences armées, la découverte de tunnels et la saisie d’armes et de munitions, malgré les défis géographiques du Sud ».

Le chef de l'Etat a réaffirmé l’engagement du Liban envers les mesures de sécurité et les efforts constants du commandement de l’armée. « Toute assistance fournie par le comité de supervision contribuera à mettre fin à l’instabilité dans les zones frontalières, permettant aux habitants de bénéficier de stabilité et de sécurité. Personne, et surtout pas les populations du Sud ni les Libanais en général, ne souhaite un retour à l’état de guerre », a-t-il indiqué.

Lors de la réunion avec Nawaf Salam, le général Clearfield a passé en revue l’activation des réunions du comité et la coordination en cours avec la partie libanaise, relevant que « les réunions sont devenues régulières et visent à consolider le cessez-le-feu dans le sud », toujours selon l'Ani. Le chef du gouvernement a, lui, souligné que « le Liban s’engage à achever le processus de désarmement au sud du fleuve Litani avant la fin de l’année, conformément au plan de l’armée libanaise », un processus lancé par le Conseil des ministres courant août, afin de désarmer toutes les milices au Liban, malgré le refus du Hezbollah.

Il a également insisté sur le fait qu’Israël doit remplir ses devoirs et obligations concernant « son retrait des territoires libanais occupés et cesser ses agressions en cours ».

A Aïn el-Tiné, Nabih Berry a mis en avant face au général américain la question « des attaques quotidiennes continues d’Israël, y compris des raids aériens visant des civils ainsi que des infrastructures économiques, industrielles et agricoles dans le sud du Liban et à travers le pays », en référence aux récents bombardements de Msayleh et de Ansar.

Le remplacement du chef du « mécanisme » intervient alors qu’Israël mène d’importants exercices militaires le long de sa frontière nord avec le Liban, notamment dans la région de la Galilée et sur le littoral. Des drones israéliens survolent intensivement et à basse altitude Beyrouth et ses environs de manière quasi continue ces derniers jours.

Le général Clearfield a informé le président Aoun des réunions récentes et à venir du comité, précisant que des sessions régulières sont prévues afin de renforcer la cessation des hostilités dans le Sud et évoquant plusieurs nouvelles mesures à l’étude.

Il a également abordé « la poursuite par Israël de l’occupation de larges zones libanaises le long de la frontière, ce qui constitue une violation claire de l’accord de cessez-le-feu et entrave la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU », a encore rapporté l'Ani. En réponse, le général Clearfield a présenté au président du Parlement l’agenda à venir du comité ainsi que ses mécanismes opérationnels, « exprimant l’espoir de progrès significatifs concernant le respect du cessez-le-feu et le retrait d’Israël des territoires libanais qu’il occupe encore ».

La dernière guerre entre le Hezbollah et Israël s'est officiellement achevée le 27 novembre 2024 par un accord de cessez-le-feu, après treize mois d’échanges de tirs transfrontaliers, dont deux mois d'escalade. Toutefois, les attaques israéliennes contre le Liban se sont poursuivies, faisant selon des sources plus de 320 morts dont une centaine de civils depuis la trêve et détruisant des maisons, des bâtiments, des infrastructures et des équipements.