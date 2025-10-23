La Turquie annonce qu’elle contribuera à renforcer les capacités de l’armée libanaise

La Turquie a annoncé jeudi que ses Forces de maintien de la paix continueront de « contribuer au renforcement des capacités de l’armée libanaise », dans le cadre d’un mandat renouvelé de déploiement au Liban.

« Les efforts se poursuivront afin d’améliorer les conditions de sécurité dans la région, de garantir la stabilité et d’appuyer le renforcement des capacités des forces armées libanaises, dans le but d’établir et de préserver la paix au Liban », précise le communiqué du ministère turc de la Défense.

Le Parlement turc avait adopté mardi une loi prolongeant de trois ans les mandats de déploiement militaire en Syrie et en Irak, ainsi que de deux ans celui de la participation turque à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Des Turcs font partie de cette force depuis 2006. D'après le site internet des Nations unies, la Finul comptait, en juillet 2025, des effectifs internationaux de 13.000 personnes, dont 9.800 soldats issus principalement d'Indonésie, d'Italie et d'Inde, les trois principaux pays contributeurs.

Membre de l’OTAN, la Turquie, qui a participé à la médiation ayant conduit à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, a par ailleurs condamné les offensives israéliennes dans l’enclave palestinienne et dans plusieurs pays de la région, dont le Liban, estimant que les politiques israéliennes « génocidaires » et « expansionnistes » constituent la plus grande menace pour la paix régionale.

En août, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté le renouvellement, pour une dernière année, de la mission de maintien de la paix des Nations unies, en amorçant la cessation progressive de la mission d’ici au 31 décembre 2026, après près de cinquante ans de présence le long de la frontière avec Israël. Cette décision est intervenue après des pressions des États-Unis et de leur proche allié Israël, au moment où le Liban et le Hezbollah se trouvent affaiblis à l’issue d’un conflit de treize mois avec Israël, qui s’est déroulé d’octobre 2023 à novembre 2024.