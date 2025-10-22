Menu
Dernières Infos - Justice

Une délégation judiciaire française de haut niveau reçue par le juge Souheil Abboud


L'OLJ / le 22 octobre 2025 à 21h22

Le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le juge Souheil Abboud, reçoit une délégation judiciaire française de haut niveau, le mercredi 22 octobre 2025, au siège de l'institution. Photo partagée par le bureau de presse du CMS.

Une délégation judiciaire française de haut niveau, conduite par Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice français, a été reçue mercredi par le juge Souheil Abboud, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), à son siège, après s'être entretenue la veille avec le président de la République, Joseph Aoun, à Baabda.

Les discussions ont porté sur « la lutte contre le terrorisme » et « l’importance de renforcer la coopération entre les systèmes judiciaires libanais et français par des mesures concrètes et la mise à disposition d’un appui adapté aux besoins des magistrats, notamment grâce au soutien à la caisse mutuelle des magistrats », qui gère l'hospitalisation des juges et des membres de leurs familles à charge, ainsi que la scolarité de leurs enfants.

Les deux parties ont également abordé plusieurs « dossiers sensibles », ajoute le CSM, dont « les affaires de corruption et les transferts de fonds à l’étranger », ainsi que la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, au sujet de laquelle l'enquête piétine, malgré sa relance par le juge d’instruction près la Cour de justice, Tarek Bitar, en janvier dernier. Un « plan d'action commun » sera élaboré suite à cette réunion, ajoute le communiqué.

Mardi, Joseph Aoun, en présence du ministre de la Justice, Adel Nassar, a souligné devant la délégation française « l’importance de renforcer la coopération et le soutien dans le domaine judiciaire », affirmant que « la plupart des problèmes du Liban résultent de l’absence de mesures judiciaires effectives », selon un message sur X de la présidence libanaise. Il s'est aussi félicité qu’un « processus sérieux est désormais en cours pour dynamiser l’action de la justice, qui commence à remplir pleinement ses missions ».

