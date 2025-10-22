Le Louvre retrouve sa marée de visiteurs trois jours après le vol des joyaux

Une heure à peine après la réouverture du musée du Louvre, la Joconde retrouve ses nuées de curieux et la pyramide son parterre de touristes. Mais les portes sont closes devant la galerie d'Apollon, où ont été dérobés dimanche en plein coeur de Paris 88 millions d'euros de joyaux.

« Je suis tellement heureuse de pouvoir le visiter, qu'il ait rouvert », se félicite Carla Henry Hopkins, une Américaine de 60 ans. « J'ai confiance dans la sécurité du musée. Bien sûr, j'ai été choquée en apprenant le vol, mais je suis sûre qu'ils ont renforcé la sécurité », ajoute cette habitante de Baltimore, ville de l'est des Etats-Unis, venue à Paris avec sa fille et son gendre pour célébrer son anniversaire.

Les visiteurs ont commencé à affluer dès l'ouverture, à 09H00 (07H00 GMT). Une heure plus tard, les files d'attente s'allongent devant la célèbre pyramide, comme tous les jours. A l'intérieur, la foule est dense vers la salle 711, où est exposée la Joconde, de Léonard de Vinci, la star des collections du musée le plus visité au monde, avec neuf millions de personnes en 2024, dont 80% d'étrangers. « Nous sommes allés directement vers La Joconde. Mona Lisa était la seule chose que voulait voir ma fille », témoigne Yvonne Meulin, une Allemande de 46 ans.

Un peu plus loin, dans le labyrinthe de l'immense musée, des curieux s'arrêtent pour observer l'entrée fermée de la galerie d'Apollon, celle où a eu lieu le cambriolage. Certains prennent des photos des portes fermées, barrées de panneaux gris, malgré les pancartes qui leur demandent de s'abstenir et de poursuivre leur chemin.

« Un peu frustrée »

Des guides accompagnant des groupes répondent à des questions. L'une d'elles détaille, en anglais, à l'aide d'un plan, les circonstances du spectaculaire vol de dimanche matin. Elle explique comment, en sept à huit minutes seulement, les cambrioleurs ont pénétré dans le musée à l'aide d'un monte-charge, fracturé une fenêtre et dérobé huit pièces, dont la valeur a été estimée à 88 millions d'euros.

Les quatre malfaiteurs sont toujours en fuite. L'enquête « progresse », a assuré mercredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur la télévision CNews et la radio Europe 1, précisant que « plus d'une centaine d'enquêteurs » sont mobilisés. Le président Emmanuel Macron a également demandé une « accélération » des « mesures de sécurisation » du musée. « Je suis un peu frustrée de ne pas voir les bijoux car j'adore ça. Mais je reviendrai quand la galerie rouvrira », déclare, fataliste, Carla Henry Hopkins.

Edward Simm, un Américain de 37 ans, avoue ne pas avoir su que le musée avait fermé plusieurs jours. « C'est ma première visite et c'est émouvant d'être là », se félicite-t-il. Dans une salle des antiquités orientales, cinq personnes assises sur des tabourets pliants dessinent les oeuvres accrochées face à elles. Leur professeur, Nicolas, explique l'afflux de visiteurs ce mercredi par le fait que le musée est resté fermé trois jours. « Les agents de sécurité étaient à cran à l'ouverture, ça se comprend ».