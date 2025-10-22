La Syrie espère la levée totale des sanctions américaines dans les prochains mois

La Syrie espère que les sanctions américaines seront totalement levées dans les mois à venir et a entamé le processus de restructuration de milliards de dollars de dette accumulée sous le régime de Bachar el-Assad, a affirmé à Reuters le ministre syrien de l’Économie Mohammad Nidal el-Chaar. Le président Donald Trump a ordonné la levée de la plupart des sanctions américaines contre la Syrie en mai, à la suite d’une rencontre avec le président Ahmad el-Chareh, mais la loi Caesar Syria Civilian Protection Act de 2019, dite « Loi César », qui les autorise, reste en vigueur aux États-Unis.

« Nous devons continuer à œuvrer et à mener des actions de lobbying pour poursuivre cette voie qui a commencé dans le bon sens, et nous espérons qu’à la fin de l’année, le projet de loi (visant à abroger cette loi) parviendra au président (Trump), et qu’il le signera, » a déclaré M. Chaar à Reuters lors d’une conférence à Londres. « Et une fois cela fait, alors nous serons libres de toute sanction, » a-t-il ajouté en marge du Future Resilience Forum.

Espoirs d'une réduction des droits de douane américains

La suppression de cette loi permettrait d'attirer des investissements étrangers, rétablir l’accès au système bancaire international et relancer des secteurs clés de l’économie. Mohammad el-Chaar a dans ce cadre espéré également que Washington abaissera ses droits de douanes de 41% sur les échanges avec la Syrie et que des entreprises américaines investiront dans le pays.

Les pays du Golfe ont promis leur soutien et des entreprises chinoises se sont engagées à investir des centaines de millions de dollars, a indiqué M. Chaar, notamment pour de « grandes » nouvelles usines de ciment, de plastique et de sucre. Le gouvernement prévoit d’introduire une nouvelle monnaie au début de l’année prochaine, a-t-il ajouté, alors que le gouverneur de la banque centrale syrienne a confirmé que de nouveaux billets, avec de nouvelles dénominations, seront prochainement mis en circulation. La livre syrienne a perdu plus de 99% de sa valeur depuis le début de la guerre civile en 2011, mais elle est restée globalement stable ces derniers mois. « Nous consultons de nombreuses entités, organisations internationales, experts, et au final cela va arriver très bientôt, » a déclaré le ministre à propos de cette nouvelle monnaie.

Coût de la reconstruction

Un rapport de la Banque mondiale publié mardi a estimé le coût de la reconstruction de la Syrie à 216 milliards de dollars, indiquant qu’il s’agissait d’une « estimation prudente ». M. Chaar estime que le montant pourrait dépasser le billion de dollars (1 000 milliards) si la reconstruction permettait de moderniser les infrastructures, mais avec un étalement sur le long terme. Pour lui, la seule reconstruction des logements pourrait prendre six à sept ans.

Interrogé sur les plans visant à alléger la dette syrienne, le haut responsable a indiqué que le processus avait déjà commencé. « La dette souveraine que nous avons, qui n’est en réalité pas très importante, sera restructurée, » a-t-il précisé, ajoutant que la Syrie demanderait des périodes de grâce et d’autres allègements.

Alors que des combats ont continué dans le Nord syrien, où est produit le pétrole sous l'administration kurde, jusqu'à cessez-le-feu signé plus tôt ce mois, le ministre a espéré que « dans les semaines à venir, ou d’ici un mois ou deux, nous parviendrons à un accord avec ceux qui contrôlent cette région ». « Une fois que cela sera fait, je pense que nous aurons une plus grande capacité, en ressources financières et naturelles, pour véritablement lancer des projets (d’investissements) d’envergure, » a-t-il poursuivi, prédisant un +bond quantique+ de notre PIB ».