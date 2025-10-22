Fadl Chaker entendu à Beyrouth avant son audience publique du 15 décembre

Le célèbre crooner libanais devenu salafiste, Fadl Chaker, condamné par contumace en 2020 à 22 ans de prison pour avoir soutenu et financé le prédicateur islamiste Ahmad el-Assir et ses hommes lors des affrontements avec l’armée libanaise en 2013, a été entendu mercredi matin au palais de justice de Beyrouth par le président de la cour criminelle, Bilal Dennaoui, a indiqué une source judiciaire à L’Orient-Le Jour.

L’interrogatoire intervient en amont d’une audience fixée au 15 décembre, qui devrait être publique. Conformément aux règles de procédure, le président de la cour criminelle peut convoquer le prévenu avant l’audience publique. Le juge Dennaoui a décidé de le faire, car Fadl Chaker, en fuite, n’avait assisté à aucune des précédentes audiences, et un acte d'accusation par défaut avait été prononcé pour son implication présumée dans la tentative d’assassinat de Hilal Hammoud, affilié au Hezbollah, en 2013. Le juge a également informé le crooner libanais des dépositions faites par les témoins lors de la phase d’instruction.

Selon la source, le magistrat a lu à Fadl Chaker l’acte d’accusation afin de lui permettre de préparer sa défense. L’interrogatoire a duré environ 30 minutes.

L’audience publique du 15 décembre pourrait également concerner d’autres personnes impliquées, dont certaines sont actuellement en fuite, qui seront convoquées par affichage si les notifications individuelles s'avèrent impossibles. Une confrontation est prévue ce jour-là avec le cheikh salafiste Ahmad el-Assir, principal protagoniste dans le dossier et en détention depuis 2015.

Cette audition intervient après que M. Chaker s'était livré le 5 octobre dernier aux services de renseignements de l’armée à l’entrée du camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Héloué, au Liban-Sud, près de Saïda, où il vivait en cavale depuis plusieurs années. Sa reddition serait le résultat de pressions et de menaces exercées ces derniers mois contre lui dans le camp, en raison de son retour dans le domaine musical et de la sortie de son dernier album.

En 2013, le cheikh Assir et plusieurs salafistes armés avaient affronté l’armée à Abra, dans la région de Saïda, faisant 29 morts, 18 soldats et 11 miliciens. Ahmad el-Assir a été condamné à mort pour ces affrontements, tandis que l’ancien chanteur, adulé dans le monde arabe, avait écopé de 22 ans de prison en 2020 pour avoir fourni un soutien en armes et munitions au cheikh.