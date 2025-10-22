Un terrible accident à Sin el-Fil fait un mort et plusieurs blessés

Un grave accident de la route s’est produit mardi soir sur le boulevard de Sin el-Fil, dans la banlieue est de Beyrouth, en direction de Saloumi, faisant un mort selon le Centre de gestion du trafic (TMC), rattaché aux Forces de sécurité intérieure (FSI).

Un 4x4 circulant à vive allure a perdu le contrôle du véhicule après une série de zigzags, avant de percuter un piéton qui marchait sur le trottoir séparant la route du parking du supermarché Le Charcutier Aoun, montre une vidéo de l’accident, largement relayée sur les réseaux sociaux. La voiture a ensuite heurté trois autres véhicules, provoquant d’importants dégâts matériels. Parmi les voitures percutées figure une fourgonnette dans laquelle se trouvait un couple, visiblement très gravement touché lors de la collision qui a fait plusieurs blessés.

Entre janvier et mai 2025, les FSI ont répertorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. L’effondrement économique du pays, déclenché en 2019, a affecté les infrastructures et leur entretien, et contraint beaucoup d’automobilistes à utiliser des véhicules anciens et des cyclomoteurs importés à bas prix. Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août la Commission de sécurité routière, face notamment à une flambée d'accidents mortels cet été avec 28 morts entre le 5 et le 14 août.