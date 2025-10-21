La Turquie prolonge de deux ans sa participation à la Finul

Le Parlement turc a prolongé mardi de deux ans la participation de l'armée turque à la Force intérimaire des Nations unies dans le sud du Liban (Finul), ont annoncé en direct les médias turcs.

Des Turcs font partie de cette force depuis 2006.

Le Parlement était saisi d'une motion signée par Recep Tayyip Erdogan, dans laquelle le chef de l'Etat souhaitait prolonger la présence militaire turque dans ce cadre au Liban.

« Compte tenu de nos relations bilatérales avec le Liban et des conditions de sécurité dans la région », des éléments de l'armée turque, dont le nombre sera déterminé par le président, « participeront à la Finul pour deux années supplémentaires à compter du 31 octobre 2025 », peut-on lire dans la motion.

L'autorisation avait été reconduite l'an dernier pour un an, avec le déploiement de 97 membres des forces turques.

D'après le site internet des Nations unies, la Finul comptait, en juillet 2025, des effectifs internationaux de 13.000 personnes, dont 9.800 soldats issus principalement d'Indonésie, d'Italie et d'Inde, les trois principaux pays contributeurs.

Cette force internationale a été régulièrement prise sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah libanais, depuis que ce mouvement pro-iranien a ouvert un front contre Israël en octobre 2023.



