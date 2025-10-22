La sécurité de l’espace informationnel, la bonne gouvernance et la citoyenneté à l’AUB

L’Université américaine de Beyrouth (AUB) a accueilli deux journées de consultations libano-polonaises sur le thème : « Sécurité de l’espace informationnel, bonne gouvernance et État citoyen au Liban », une initiative conjointe du Civic Influence Hub (CIH) et de la Fondation INFO OPS Poland, organisée en collaboration avec l’Observatoire de la bonne gouvernance et de la citoyenneté (GGCO) de l’Institut Asfari pour la société civile et la citoyenneté de l’AUB.

Au cours de l’inauguration, Lina Abou Habib, directrice de l’Institut Asfari, a souligné que, depuis le lancement de l’observatoire, le partenariat avec le CIH avait marqué « le début de conversations profondes sur le Liban que nous souhaitons voir émerger ».

Ziad el-Sayegh, directeur exécutif du CIH, a, quant à lui, déclaré : « Ensemble, nous espérons ouvrir de nouvelles voies de collaboration civique, académique et internationale en soutien à la marche du Liban vers un État souverain. »

Aleksandra Bukowska-McCabe, ambassadrice de Pologne au Liban, a, elle, parlé de la Pologne et du Liban qui ont beaucoup en commun : « Nous avons tous deux souffert des actions de nos voisins. Et en Pologne, nous savons aussi ce que signifie être occupé. »

Élias Hoayek, membre du conseil d’administration du CIH, a également pris la parole : « Le Liban est confronté à beaucoup de défis. Dans ce contexte, la sécurité de notre espace informationnel devient une question de résilience nationale. »

Witold Repetowicz, professeur adjoint à l’Université des études de guerre, a prononcé un discours au nom de Kamil Basaj, président de la Fondation INFO OPS Poland : « La sécurité de l’environnement informationnel n’est pas seulement une question technique. C’est le fondement sur lequel reposent la démocratie moderne. »

Dans un message enregistré, Fadlo Khuri, président de l’AUB, a souligné les parallèles entre le Liban et la Pologne : « Tous deux ont persévéré, animés par un engagement envers la liberté, la justice, la diversité et l’État de droit. » « À l’AUB, nous croyons que la collaboration entre le monde académique, la société civile, le secteur privé et les institutions publiques est essentielle pour construire une société informée et résiliente », a-t-il conclu.