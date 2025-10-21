Menu
Dernières Infos - Gaza

Le maintien du cessez-le-feu est « vital » pour acheminer de l'aide, affirme l'ONU


AFP / le 21 octobre 2025 à 12h25

Un char de l'armée israélienne patrouille près d'une grille séparant Israël de la bande de Gaza, le 21 octobre 2025. Jack Guez/AFP

Le maintien du cessez-le feu est « vital » pour apporter de l'aide « et sauver des vies » à Gaza, a exhorté mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, appelant de nouveau à l'ouverture de tous les points de passage vers le territoire palestinien.

« Le maintien du cessez-le-feu est vital. C'est vraiment le seul moyen de sauver des vies et de lutter contre la famine dans le nord de Gaza. », a annoncé devant la presse à Genève Abeer Etefa, porte-parole du PAM, après les violences de dimanche dans le territoire palestinien, les plus importantes depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu le 10 octobre.

