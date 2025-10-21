Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'émir du Qatar condamne la « poursuite des violations » du cessez-le-feu dans l'enclave


AFP / le 21 octobre 2025 à 09h56

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, s'exprimant lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) le 23 septembre 2025 à New York. Photo Alexi J. ROSENFELD / AFP

L'émir du Qatar, dont le pays est un médiateur clé pour la trêve en cours à Gaza, a accusé mardi Israël de continuer à violer le cessez-le-feu après une série de frappes meurtrières israéliennes visant le Hamas dans le territoire palestinien. 

« Nous réaffirmons notre condamnation de toutes les violations et pratiques israéliennes en Palestine, en particulier la transformation de la bande de Gaza en une zone impropre à la vie humaine, (et) la poursuite des violations du cessez-le-feu », a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani dans son discours annuel devant le Conseil législatif à Doha. 

L'émir du Qatar, dont le pays est un médiateur clé pour la trêve en cours à Gaza, a accusé mardi Israël de continuer à violer le cessez-le-feu après une série de frappes meurtrières israéliennes visant le Hamas dans le territoire palestinien. 

« Nous réaffirmons notre condamnation de toutes les violations et pratiques israéliennes en Palestine, en particulier la transformation de la bande de Gaza en une zone impropre à la vie humaine, (et) la poursuite des violations du cessez-le-feu », a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani dans son discours annuel devant le Conseil législatif à Doha. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés