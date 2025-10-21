L'émir du Qatar condamne la « poursuite des violations » du cessez-le-feu dans l'enclave

L'émir du Qatar, dont le pays est un médiateur clé pour la trêve en cours à Gaza, a accusé mardi Israël de continuer à violer le cessez-le-feu après une série de frappes meurtrières israéliennes visant le Hamas dans le territoire palestinien.

« Nous réaffirmons notre condamnation de toutes les violations et pratiques israéliennes en Palestine, en particulier la transformation de la bande de Gaza en une zone impropre à la vie humaine, (et) la poursuite des violations du cessez-le-feu », a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani dans son discours annuel devant le Conseil législatif à Doha.