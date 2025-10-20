Menu
Dernières Infos - France

Vol au Louvre : une société de renseignement israélienne dit avoir été contactée par le musée pour enquêter


AFP / le 20 octobre 2025 à 15h40

Vue d'une fenêtre brisée protégée par un panneau en bois au musée du Louvre, alors que le musée reste fermé au lendemain d'un cambriolage de bijoux, le 20 octobre 2025. Benoît Tessier/Reuters

La société israélienne de renseignement CGI Group, basée à Tel-Aviv, a affirmé lundi avoir été contactée par le Louvre pour enquêter au lendemain du cambriolage spectaculaire de joyaux précieux dans le musée parisien. 

« A titre exceptionnel le Louvre nous a demandé de révéler l'identité des personnes impliquées dans le vol et de restituer les trésors dérobés, compte tenu de notre expérience et de notre succès dans la résolution du vol d'un milliard d'euros à Dresde, en Allemagne, en 2019 », a indiqué par téléphone à l'AFP Zvika Naveh, PDG de CGI Group. La société est codétenue par M. Naveh et un ancien chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure.

Le célèbre musée est resté fermé au lendemain de ce vol spectaculaire par des voleurs qui se sont introduits dans le monument en utilisant une grue et en brisant une fenêtre à l'étage, volant des bijoux inestimables dans une salle qui abrite les joyaux de la couronne française avant de s'enfuir à moto.

