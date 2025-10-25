Coincées en Syrie, des Libanaises de Daech demandent à être rapatriées

Une femme porte un enfant alors qu'elle traverse une des allées du camp d'al-Hol, le 10 octobre 2023. Photo d'archives Delil Souleiman/AFP
Ala' Androun et ses trois filles ont été grièvement blessées en 2019 par une mine à Jarablos, près de la frontière turco-syrienne, alors qu'elles tentaient de fuir la Syrie au moment où le califat de Daech (acronyme arabe du groupe État islamique-EI) s'effondrait. Ala' est la veuve de Mohammad Ihali, un recruteur de Daech tué lors de la bataille de Baghouz en mars 2019, qui a marqué la fin du groupe en Syrie. Issu de Tripoli, au Liban-Nord, le couple s'était installé en 2014 à Raqqa, dans le Nord de la Syrie, alors capitale de l'EI.À 35 ans, Ala' est aujourd'hui détenue avec ses filles dans le camp d'al-Hol, tenu par l'Administration autonome kurde dans le nord-est de la Syrie, comme des milliers d'épouses et de veuves de jihadistes attendant d'être rapatriées. En tout, dix-neuf femmes et...
Elles sont parties pour faire partie du monde archaïque qui croyait pouvoir imposer sa seule doctrine de haine et de destructions pour régner. cela leur convenait, alors elles ne sont plus des nôtres. Notre monde prêche la vie, la paix et le vivre ensemble et surtout la tolérance de tous ceux qui ne pensent pas comme nous mais nous respectent en retour. Qu’elles y restent et surtout avec leurs enfants qui ont besoin plus que jamais d’elles maintenant qu’ils sont orphelins de père. Cela nous ferait moins de montres à combattre dans notre pays qui regorge d’endoctrinés en voie de disparition.
14 h 00, le 25 octobre 2025