Coincées en Syrie, des Libanaises de Daech demandent à être rapatriées

Ala' Androun et ses trois filles ont été grièvement blessées en 2019 par une mine à Jarablos, près de la frontière turco-syrienne, alors qu'elles tentaient de fuir la Syrie au moment où le califat de Daech (acronyme arabe du groupe État islamique-EI) s'effondrait. Ala' est la veuve de Mohammad Ihali, un recruteur de Daech tué lors de la bataille de Baghouz en mars 2019, qui a marqué la fin du groupe en Syrie. Issu de Tripoli, au Liban-Nord, le couple s'était installé en 2014 à Raqqa, dans le Nord de la Syrie, alors capitale de l'EI.À 35 ans, Ala' est aujourd'hui détenue avec ses filles dans le camp d'al-Hol, tenu par l'Administration autonome kurde dans le nord-est de la Syrie, comme des milliers d'épouses et de veuves de jihadistes attendant d'être rapatriées. En tout,...

