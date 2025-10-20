Israël annonce la réouverture du point de passage de Kerem Shalom

Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi un responsable de la sécurité israélien.

Kerem Shalom a rouvert « en pleine conformité avec l'accord » de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, a déclaré ce responsable. Dimanche, Israël avait annoncé suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza « jusqu'à nouvel ordre », accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, ce que le mouvement islamiste a nié.