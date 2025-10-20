Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël annonce la réouverture du point de passage de Kerem Shalom


AFP / le 20 octobre 2025 à 12h50

Des camions transportant de l’aide humanitaire stationnés du côté israélien du poste-frontière de Kerem Shalom, le 20 octobre 2025. Photo Hannah MCKAY/Reuters

Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi un responsable de la sécurité israélien.

Kerem Shalom a rouvert « en pleine conformité avec l'accord » de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, a déclaré ce responsable. Dimanche, Israël avait annoncé suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza « jusqu'à nouvel ordre », accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, ce que le mouvement islamiste a nié.

Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi un responsable de la sécurité israélien.

Kerem Shalom a rouvert « en pleine conformité avec l'accord » de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, a déclaré ce responsable. Dimanche, Israël avait annoncé suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza « jusqu'à nouvel ordre », accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, ce que le mouvement islamiste a nié.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés