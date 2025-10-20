Polémique après l'annulation d'un derby à Tel Aviv pour cause d'émeutes

Une polémique se développe en Israël après l'annulation par la police d'un derby de Tel Aviv entre le Maccabi l'Hapoël dimanche soir, en raison d'émeutes et d'incidents dans et autour du stade où se jouait le match du championnat israélien de football, a indiqué lundi la police israélienne.

L'incident fait suite à l'annonce jeudi de l'interdiction pour les fans du Maccabi d'assister à un match de Ligue Europa contre Aston Villa le mois prochain à Birmingham (Royaume-Uni) pour raison sécuritaires. Le gouvernement britannique a annoncé le lendemain « tout faire » pour que le match programmé le 6 novembre se tienne en présence de « tous les supporteurs ».

Lundi, sur la radio publique Kan, un porte-parole de la police israélienne a expliqué que la rencontre entre le Maccabi et l'Hapoël « était un match sensible » qui avait mobilisé 500 policiers. « Les fans ont commencé à provoquer les policiers à l'extérieur avant de rentrer dans le stade où il y a eu un véritable spectacle pyrotechnique extrêmement dangereux (...) il y a eu encore plus de violences à l'extérieur, après l'évacuation du stade. Grâce à l'action des policiers il n'y a pas eu de morts ou de blessés graves », a raconté le porte-parole.

L'annulation du match à Tel Aviv et l'évacuation des quelque 30.000 personnes du stade a suscité plusieurs réactions politiques dont celle du chef de file de l'opposition Yaïr Lapid, qui a estimé que l'événement s'ajoutait à « la liste interminable des échecs du ministre défaillant (de la Sécurité nationale) Itamar Ben-Gvir, dans l'incapacité de permettre un match de football dans l'État d'Israël ».

« Il semble que la police se préparait pour une guerre et non pour un événement sportif », a commenté sur X le Hapoël Tel Aviv, ajoutant: « tout le monde a vu les vidéos choquantes, des enfants piétinés par des chevaux, la police frappant les supporters sans discernement. La police a pris le contrôle de l'industrie (du football) - et nous appelons les responsables du football israélien à faire tout leur possible pour mettre fin à cela, sinon il n'y aura plus de football ici ».

De son côté, le Maccabi Tel Aviv n'a fait que confirmer sur X que la rencontre avait été annulée. L'incident a été relayé dans plusieurs médias internationaux, dont le Guardian et la BBC au Royaume-Uni.