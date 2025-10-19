Gaza: l'armée israélienne dit reprendre l'application du cessez-le-feu à Gaza

L'armée israélienne a dit dimanche soir qu'elle allait cesser ses frappes dans la bande de Gaza, en application du cessez-le-feu, après avoir mené des dizaines de frappes meurtrières visant selon elle des cibles du Hamas, accusé d'attaques contre ses troupes.

"Conformément aux directives de l'échelon politique, et après une série de frappes significatives en réponse aux violations du Hamas", l'armée "a repris l’application du cessez-le-feu", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'armée israélienne "continuera de respecter l’accord de cessez-le-feu et ripostera avec fermeté à toute violation", poursuit le texte.

