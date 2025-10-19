Berry reçoit Tarek Mazraani, fondateur du « Rassemblement des habitants des localités frontalières du Sud », menacé par Israël

Le président du Parlement Nabih Berry a reçu à Aïn el-Tiné Tarek Mazraani, fondateur du « Rassemblement des habitants des localités frontalières du Sud », qui a récemment fait l'objet de menaces de la part de l'armée israélienne, selon un communiqué relayé par notre correspondant Mountasser Abdallah.

L'ingénieur a remis au chef du mouvement Amal, parti allié du Hezbollah, « une liste des revendications et propositions du rassemblement, comprenant des représentants de la plupart des villages frontaliers, de Naqoura (Tyr) à Chebaa (Hasbaya) ». Ils réclament notamment le lancement immédiat des travaux de déblayage des décombres et le lancement du chantier de reconstruction des zones détruites par Israël, qui continue de pilonner quotidiennement le sud du pays, malgré le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier avec le Hezbollah. Ils demandent également « l’octroi d’une aide aux familles déplacées et aux habitants revenant dans leurs villages », selon le communiqué.

Nabih Berry a réaffirmé « que le message israélien était clair depuis le raid qui avait visé un important rassemblement de véhicules et de bulldozers à Msayleh, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre derniers, une attaque sur des infrastructures et équipements civils mobilisés pour la reconstruction ». Une attaque similaire avait eu lieu à Ansar jeudi soir.

Le président du Parlement a aussi condamné « les menaces dont Tarek Mazraani a été l’objet et rejeté tout type de menace ou d’agression envers les acteurs de la reconstruction dans le Sud ainsi que les habitants vivant en sécurité ». « Récolter des olives revient-il à violer le cessez-le-feu ? », s'est-il interrogé.

Dans l'après-midi du 12 octobre, un drone israélien avait survolé la localité de Yohmor el-Chqif dans le caza de Nabatiyé, en diffusant via des haut-parleurs un message appelant « un ingénieur nommé Tarek Mazraani à partir d’ici ».