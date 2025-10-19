Zelensky presse ses alliés de prendre des « mesures décisives »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche ses alliés à prendre « des mesures décisives », au retour de sa visite à Washington où il n'a pas obtenu de soutien militaire renforcé de la part des Etats-Unis.

« L'Ukraine ne concédera jamais aux terroristes aucune récompense pour leurs crimes, et nous comptons sur nos partenaires pour maintenir cette position », a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, appelant ses alliés européens et américain à prendre des « mesures décisives ».

Le président ukrainien s'était rendu vendredi à la Maison Blanche pour demander à son homologue américain des missiles Tomahawk, d'une portée de 1.600 kilomètres, afin de renforcer l'armée ukrainienne face aux forces russes.

Donald Trump est resté sourd à cette requête.

« La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Moscou a intensifié ses attaques sur les infrastructures civiles ukrainiennes ces dernières semaines, imposant à des milliers de personnes des coupures d'électricité à l'approche de l'hiver.

« Rien que cette semaine, la Russie a utilisé plus de 3.270 drones d'attaque, 1.370 bombes guidées aériennes et près de 50 missiles de types différents contre l'Ukraine », a affirmé Volodymyr Zelensky.

Les autorités ukrainiennes ont fait état, plus tard dans la journée de dimanche, de la mort de deux personnes dans l'est du pays, où plus d'une dizaine de personnes ont été blessées.

L'Ukraine a en retour intensifié ses attaques contre les régions frontalières de l'ouest de la Russie et ses installations gazières et pétrolières.

Ce week-end, des usines chimiques et des installations gazières situées dans deux régions russes situées à plus de 1.500 kilomètres de la ligne de front ont été endommagées, ont déclaré les gouverneurs locaux.

L'armée russe a affirmé dimanche avoir pris deux villages dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia en Ukraine. Les deux camps ont déclaré avoir intercepté des dizaines de drones lancés l'un contre l'autre au cours de la nuit.