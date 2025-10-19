Cambriolage au Louvre : un des bijoux dérobés retrouvé près du musée

Un des bijoux dérobés dimanche matin au Louvre à Paris lors d'un spectaculaire cambriolage a été retrouvé aux abords du musée, a annoncé la ministre de la Culture française.

« Aux abords du Louvre, il y a eu un bijou qui a été retrouvé qui est aussi en cours d'évaluation », a déclaré Rachida Dati sur la chaîne de télévision TF1, ajoutant que « la criminalité organisée aujourd'hui s’attaque aux objets d'art » et que « les musées sont devenus des cibles ».