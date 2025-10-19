Menu
Gaza

L'armée israélienne confirme des frappes aériennes sur Rafah en réponse à des attaques la visant


AFP / le 19 octobre 2025 à 14h59

L'armée israélienne a confirmé dimanche avoir effectué des « frappes aériennes » sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en réponse à des attaques de la part de « terroristes » sur ses positions.

Dimanche, selon un communiqué de l'armée israélienne, « des terroristes ont tiré des missiles antichars et ouvert le feu sur les forces de Tsahal, qui agissaient pour détruire des infrastructures terroristes dans la zone de Rafah conformément aux conditions de l'accord ».

L'armée israélienne « a lancé des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la zone de Rafah pour neutraliser la menace », précise le communiqué qui qualifie l'incident de « violation flagrante du cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre.

