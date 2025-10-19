Menu
Deux frappes israéliennes sur le sud de la bande de Gaza, selon un témoin et des médias israéliens


AFP / le 19 octobre 2025 à 13h29

Un homme tire en l'air avec son arme alors que des personnes transportent le corps d'un Palestinien libéré par Israël dans le cadre d'un cessez-le-feu et d'un échange d'otages à Gaza, lors de ses funérailles dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 octobre 2025. Photo AFP/EYAD BABA

Un témoin et des médias israéliens ont fait état dimanche de deux frappes aériennes israéliennes sur le sud de la bande de Gaza où, selon un responsable militaire israélien, le mouvement islamiste palestinien Hamas a ciblé des soldats.

« Des avions de combat ont mené deux frappes aériennes sur Rafah » dans une « zone sous contrôle militaire israélien », a indiqué à l'AFP un témoin alors qu'un second évoque « des affrontements » entre le Hamas et un autre groupe armé palestinien dans une zone « sous contrôle militaire israélien ».

Selon une source militaire israélienne, le Hamas a mené « plusieurs attaques contre les forces israéliennes, notamment avec un « tir de lance-grenade » et « un tir de sniper » dans « une zone contrôlée par Israël ».

