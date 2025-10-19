Une cellule de Daech démantelée près de Damas

Les forces de sécurité syriennes ont mené samedi une opération contre une cellule du groupe terroriste Daech (État islamique), dans la région de Qalamoun en périphérie de Damas, a annoncé dimanche un communiqué du ministère syrien de l’Intérieur repris par le site d’al-Modon.

Selon le communiqué, les services de renseignement syriens ont organisé cette opération en coopération avec la Direction des forces de sécurité intérieure du mohafazat du rif (gouvernorat de la région) de Damas, visant la cellule active dans cette zone, ce qui « a permis de démanteler le réseau, d'arrêter l’un de ses membres et de neutraliser deux autres qui avaient tenté d’activer leurs ceintures explosives ». « L’un des deux hommes est mort des suites de ses blessures », précise la même source.

Le ministère syrien souligne qu'une « quantité d’armes individuelles et de munitions diverses, ainsi que des ceintures explosives prêtes pour la détonation, ont été saisies sur place », ajoutant que les suspects ont été transférés devant la justice compétente.

Selon des sources citées par al-Modon, des hélicoptères des forces alliées internationales pour la lutte contre Daech ont été impliquées dans cette opération.