« Braquage » au musée du Louvre, qui reste fermé pour la journée


AFP / le 19 octobre 2025 à 12h25

Des visiteurs admirent les statues à l'intérieur de la Cour Marly au musée du Louvre à Paris, le 23 janvier 2025. AFP/DIMITAR DILKOFF

Un « braquage » a eu lieu dimanche matin à l'ouverture du Louvre à Paris, a indiqué la ministre française de la Culture sur X, le musée annonçant par ailleurs être fermé pour « raisons exceptionnelles ».

« Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours », a écrit Rachida Dati. Un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits dans le musée, a indiqué à l'AFP son entourage, sans donner d'indications sur un éventuel vol d'objets d'art. Le musée n'était pas joignable dans l'immédiat.

