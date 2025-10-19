« Braquage » au musée du Louvre, qui reste fermé pour la journée

Un « braquage » a eu lieu dimanche matin à l'ouverture du Louvre à Paris, a indiqué la ministre française de la Culture sur X, le musée annonçant par ailleurs être fermé pour « raisons exceptionnelles ».

« Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours », a écrit Rachida Dati. Un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits dans le musée, a indiqué à l'AFP son entourage, sans donner d'indications sur un éventuel vol d'objets d'art. Le musée n'était pas joignable dans l'immédiat.