Otages à Gaza: Israël a récupéré deux dépouilles remises par le Hamas

AFP / le 19 octobre 2025 à 00h41

Israël a annoncé dimanche avoir récupéré les dépouilles de deux autres otages remises par le Hamas dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis. 

"Israël a reçu, via la Croix-Rouge, les corps de deux otages" qui ont été remis aux forces de sécurité israéliennes à Gaza, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. 

Les corps vont être transférés dans un centre d'analyse médicale en Israël pour être identifiés, a-t-il ajouté. 

jd/jj/liu/yk

© Agence France-Presse


