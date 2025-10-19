Otages à Gaza: Israël a récupéré deux dépouilles remises par le Hamas

Israël a annoncé dimanche avoir récupéré les dépouilles de deux autres otages remises par le Hamas dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis.

"Israël a reçu, via la Croix-Rouge, les corps de deux otages" qui ont été remis aux forces de sécurité israéliennes à Gaza, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Les corps vont être transférés dans un centre d'analyse médicale en Israël pour être identifiés, a-t-il ajouté.

