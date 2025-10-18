Des dizaines d'arrestations après des manifestations anti-pollution, selon des militants

Des dizaines de personnes ont été arrêtées durant la nuit à Gabès (sud de la Tunisie), après des manifestations réclamant la fermeture d'une usine chimique très polluante, ont indiqué samedi un avocat et un collectif anti-pollution.

Le complexe chimique vieillissant utilise de l'acide sulfurique et de l'ammoniac pour fabriquer des engrais à base de phosphates. Les vidéos d'élèves secourus après des malaises ont poussé mercredi des milliers d'habitants de Gabès dans la rue pour réclamer la fermeture de l'usine, une mobilisation inédite depuis plusieurs années selon des militants.

« Les arrestations visaient les personnes manifestant la nuit », a déclaré Mehdi Talmoudi, un avocat. « Alors que les manifestations en journée ont été largement pacifiques, celles se déroulant la nuit ont parfois donné lieu à des affrontements avec les forces de sécurité et à des incendies de pneus », a-t-il précisé à l'AFP, sans pouvoir chiffrer le nombre d'arrestations.

Selon Khayreddine Debaya, coordinateur du collectif local Stop Pollution, « plus de 100 personnes ont été placées en garde à vue » samedi matin. « La police a arrêté plus de 70 personnes rien que la nuit dernière, et d'autres à l'aube », a-t-il ajouté, en notant que certaines ont été cueillies chez elles. D'autres militants tunisiens ont dénoncé sur les réseaux sociaux « une vague d'arrestations ».

Des habitants de Gabès jugent que l'usine a récemment produit davantage de gaz toxiques et rejeté des déchets radioactifs dans la mer. En un mois, près de 200 habitants des quartiers proches du complexe ont reçu des soins pour des « intoxications », selon les autorités.

En 2017, les autorités tunisiennes avaient promis de démanteler le complexe qui emploie 4.000 personnes dans une zone frappée par le chômage, pour le remplacer par un établissement conforme aux normes internationales.

Mais l'exploitation des mines de phosphates --principale richesse naturelle du pays-- est « un pilier fondamental » de l'économie pour le président Kais Saied. Les autorités veulent quintupler la production d'engrais d'ici 2030 pour profiter de la hausse des prix mondiaux.

La présidence tunisienne a précisé samedi matin que Kais Saied avait convoqué deux responsables parlementaires pour discuter de « la situation environnementale » à Gabès. M. Saied a estimé dans un communiqué que « des travaux sont en cours pour trouver des solutions urgentes à la pollution ».

La présidence juge néanmoins « nécessaire que les habitants et les forces de sécurité s'unissent pour faire face à ceux qui cherchent à exploiter la situation environnementale catastrophique à leur avantage », en fustigeant les « conspirateurs » qui ont été « arrosés d'argent étranger pour s'exprimer ».