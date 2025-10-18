Dar el-Fatwa appelle les trois pôles du pouvoir à la « cohésion »

Dar el-Fatwa, la plus haute instance sunnite au Liban, a appelé samedi à la cohésion entre les trois pôles du pouvoir dans le pays et invité la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il retire ses troupes des territoires libanais occupés.

Un appel lancé aux autorités alors que plusieurs questions divisent la scène politique, notamment la question du vote des expatriés aux futures législatives, et que le président du Parlement, Nabih Berry, a récemment reproché au Premier ministre Nawaf Salam de ne pas accorder suffisamment d'attention au Sud et ses habitants.

Le communiqué a dans ce cadre appelé « à la cohésion entre les trois pôles du pouvoir, un devoir national avec pour objectif de garantir l'unité des institutions et la stabilité du pays ». Une réunion entre le président Joseph Aoun et MM. Salam et Berry devrait en outre avoir lieu prochainement pour décider de la marche à suivre après les déclarations de M. Aoun, lundi dernier, sur la nécessité de négocier avec Israël. L'instance sunnite ne s'est pas prononcée sur cette question.

« Le Conseil chérié a demandé à la communauté internationale de faire pression sur l'ennemi sioniste pour qu'il se retire des territoires libanais occupés et cesse ses agressions, qui ont atteint leur paroxysme avec les bombardements délibérés contre la Finul », a encore souligné l’institution dans un communiqué repris par l'Agence nationale d'information (ANI), à l’issue de sa réunion périodique en son siège à Beyrouth, sous la présidence du mufti de la République, cheikh Abdellatif Deriane. Le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque d'Israël par le Hamas depuis la bande de Gaza, le Hezbollah a ouvert un front de soutien. Malgré l'adoption d'une trêve le 27 novembre dernier, après la mort en septembre du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israël continue de bombarder certaines régions du pays, principalement le Liban-Sud et la Békaa Nord, ciblant aussi des civils voire tirant à proximité de convois de Casques bleus, comme cela a été le cas le 12 octobre, lorsqu'un Casque bleu a été blessé par un tir israélien de grenade près d'une de ses positions, dans le 3e incident du genre en quelques semaines.

Dar el-Fatwa a en outre salué dans ce cadre les initiatives du gouvernement et de l'armée libanaise pour imposer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. « L’armée est seule autorisée à porter les armes et à les utiliser pour défendre la souveraineté nationale, le territoire, le peuple et les institutions », a souligné l’instance sunnite, critique du Hezbollah. Alors que le gouvernement a décidé de prendre le contrôle des armes, le Hezb continue de proclamer tout haut son refus de rendre son arsenal. L'armée libanaise poursuit toutefois ses opérations de prise de contrôle des permanences et caches d'armes du parti chiite, au sud du fleuve Litani.

Dar el-Fatwa a en outre insisté sur la nécessité que les prochaines législatives, prévues en mai 2026, soient organisées « à la date prévue, sans report, dans le respect de la transparence, la liberté, la démocratie et l'équité, et loin de toute corruption ». « Toute modification du projet de loi électorale doit être approuvée par les députés et garantir la justice et l'équité dans la représentation des Libanais dans toute leur diversité », a souligné Dar el-Fatwa en référence au débat sur le vote des expatriés. La question sensible du vote des expatriés, qui polarise la scène politique depuis plusieurs mois, menace de paralyser le Parlement et fait craindre un report des élections prévues en mai prochain, voire un vote sans la diaspora.

L’instance sunnite a enfin salué les efforts conjoints libanais et syriens pour rétablir les relations « fraternelles » entre les deux pays et « la confiance sur la base du respect, de la souveraineté et des intérêts communs », après deux visites de responsabls syriens au Liban, dont la première du chef de la diplomatie, Assaad el-Chaïbani, depuis la chute du régime Assad.