Gaza : Vance attendu lundi en Israël pour discuter de la trêve à Gaza ; 11 Palestiniens tués dans un tir israélien contre un bus | Direct

L'acheminement de l'aide d'urgence dans la bande de Gaza constitue une « tâche énorme », a plaidé le chef des opérations humanitaires de l'ONU Tom Fletcher lors d'une visite dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre.
A Gaza-ville, M. Fletcher a dit constater l'ampleur des destructions. « J'étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c'est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un terrain vague », a-t-il dit à l'AFP dans le quartier de Cheikh Radouane.
« Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l'approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l'hiver, remettre des centaines de milliers d'enfants à l'école », a-t-il détaillé.
M. Fletcher, qui est entré vendredi dans la bande de Gaz a estimé que l'Ocha (bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU) devra faire face à « une tâche énorme (...) mais nous le devons aux gens ici qui ont traversé tant de choses ».
Vance attendu lundi en Israël pour discuter des prochaines étapes du cessez-le-feu
Le vice-président américain JD Vance prévoit de se rendre lundi en Israël pour discuter de l'avancement de l'accord visant à ramener les otages tués à Gaza et à mettre fin à la guerre, rapporte le Times of Israel, citant la chaîne d'information israélienne Channel 12.
Vance discutera également de la mise en œuvre de la deuxième étape du plan de paix en 20 points de Trump, qui concerne le désarmement du Hamas et la création d'une autorité internationale chargée d'administrer Gaza. Dans sa réponse à la proposition de cessez-le-feu, le Hamas a accepté la première étape, qui comprend l'échange d'otages et le retrait partiel d'Israël, mais a déclaré que les discussions sur les étapes suivantes devraient avoir lieu « dans un cadre national palestinien unifié ».
Israël restitue 15 nouvelles dépouilles de Palestiniens à Gaza
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a indiqué samedi qu'Israël avait restitué 15 dépouilles de Palestiniens, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza.
Selon l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, il est prévu que pour chaque dépouille d'otage israélien restituée, Israël remettra les dépouilles de 15 Gazaouis décédés. Le Hamas a depuis lundi remis les corps de dix otages.
Echange téléphonique entre Netanyahu et la prix Nobel de la paix 2025
La prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne, s'est entretenue vendredi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et a salué, « le courage » et la force nécessaires « pour résister aux forces totalitaires », sans désigner de pays en particulier, rapporte l'AFP.
« Les Vénézuéliens apprécient profondément la paix et savent que pour l'atteindre, il faut un immense courage, de la force et une clarté morale pour s'opposer aux forces totalitaires qui nous défient », a déclaré Mme Machado sur X à propos de cette conversation. « Tout comme nous luttons pour la liberté et la démocratie au Venezuela, toutes les nations du Moyen-Orient méritent un avenir fondé sur la dignité, la justice et l'espoir, et non sur la peur », a-t-elle ajouté.
« Il n'est pas surprenant que l'Iran, fervent partisan du régime Maduro au Venezuela, soutienne également des organisations terroristes telles que le Hamas, le Hezbollah et les houthis. Cet alignement souligne la nature mondiale de la lutte entre la liberté et l'autoritarisme », a ajouté la prix Nobel, alors que le président vénézuélien Nicolas Maduro est un fidèle allié de l'Iran, un fervent supporteur de la cause palestinienne et un critique virulent de M. Netanyahu.
Israël tue 11 membres d’une même famille ayant franchi la « ligne jaune »
La Défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens, membres d’une même famille, tués la veille dans des tirs israéliens contre un bus dans le quartier de Zeitoun.
La veille dans la nuit, les forces israéliennes ont tué 11 membres d’une même famille palestinienne à Gaza, rapporte al-Jazeera. Il s'agit d'une des violations du cessez-le-feu par Israël parmi les plus meurtrières depuis son entrée en vigueur il y a huit jours.
« En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la Défense civile ont pu récupérer neuf martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés à l'est du quartier Zeitoun » à Gaza-ville, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.
L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir « identifié » un véhicule « suspect en train de franchir la ligne jaune », référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu. Après des tirs de semonce, les soldats ont « ouvert le feu pour éliminer la menace » et ce « conformément à l'accord ».
Les victimes — sept enfants, trois femmes et un homme — ont été tuées pour avoir franchi la « ligne jaune » à Gaza-Ville, une ligne de démarcation imprécise marquant le retrait israélien, dont les Palestiniens, privés d’électricité et d’internet, ne sont pas bien informés.
L’armée israélienne a tiré un obus de char sur le véhicule civil dans lequel se trouvait la famille Abou Chaaban, dans le quartier de Zeitoun à Gaza-Ville, a indiqué la Défense civile de Gaza à al-Jazeera.
La famille tentait de regagner sa maison, a précisé Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, dans un communiqué. « Ils auraient pu être avertis ou traités autrement », a déploré M. Bassal, ajoutant que « ce qui s’est passé confirme que l’occupation est toujours assoiffée de sang et qu’elle persiste à commettre des crimes contre des civils innocents »
Un drone israélien a largué une bombe sonore dans la zone dite de « Ghassouna », à la périphérie de Blida, caza de Marjeyoun, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Par ailleurs un drone a survolé la région de Bint Jbeil.
L'homme tué hier au Liban-Sud était un combattant du Hezbollah
Le Hezbollah a annoncé que Hassan Rahal, originaire de Kherbet Selm dans le caza de Bint Jbeil, qui a été tué la veille en fin d'après-midi dans une frappe israélienne de drone sur une voiture, faisait partie de ses combattants.
Le Hamas entend conserver le contrôle sécuritaire de Gaza
Le Hamas entend conserver le contrôle sécuritaire de Gaza durant une période transitoire, a confié un haut responsable du mouvement à Reuters, ajoutant que le désarmement du Hamas dépend encore de facteurs à préciser, deux positions qui illustrent la complexité du plan américain visant à mettre fin à la guerre.
Mohammed Nazzal, membre du bureau politique du Hamas, a également déclaré que le groupe était prêt à accepter un cessez-le-feu pouvant aller jusqu’à cinq ans pour permettre la reconstruction d’une bande de Gaza dévastée, les garanties sur la période suivante dépendant du fait que les Palestiniens obtiennent « des horizons et de l’espoir » en faveur d’un État.
L'Iran dit ne plus être tenu par les « restrictions » liées à son programme nucléaire
L'Iran a affirmé ne plus être tenu par les « restrictions » liéés à son programme nucléaire, tout en réitérant son « engagement » pour la diplomatie, le jour de l'expiration d'un accord international conclu il y a dix ans.
Cet accord, signé en 2015 par l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine, visait à encadrer les activités nucléaires de la République islamique en échange de la levée des sanctions de l'ONU qui pesaient fortement sur son économie. Sa date d'expiration avait été fixée au 18 octobre 2025, soit dix ans exactement après l'entérinement du texte par l'ONU, via la résolution 2231. Malgré ses démentis, l'Iran est soupçonné par les Occidentaux et Israël, son ennemi juré, de développer secrètement l'arme atomique.
Un Gazaoui arrêté en Louisiane pour soupçons d'implication dans l'attaque du 7 octobre
Un Palestinien de Gaza a été arrêté et inculpé aux Etats-Unis pour soupçons de participation à l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et déclarations mensongères lors de sa demande de visa, ont annoncé vendredi les autorités américaines.
Mahmoud Al-Muhtadi, 33 ans, résidant à Lafayette, en Louisiane, dans le sud du pays, a été arrêté jeudi, selon un communiqué du ministère de la Justice. Il a comparu vendredi devant un juge fédéral pour se voir notifier son inculpation pour « soutien à une organisation terroriste étrangère », en l'occurrence le Hamas, et fraude au visa, selon des documents judiciaires.
Mandat d'arrêt contre Netanyahu : la CPI rejette une demande d'appel israélienne
La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté hier la demande d'appel déposée par Israël contre une décision antérieure confirmant les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.
La CPI avait estimé en novembre qu'il existait des « motifs raisonnables » de croire que MM. Netanyahu et Gallant portaient une « responsabilité pénale » pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés liés à la guerre à Gaza.
En mai, Israël avait demandé à la CPI de rejeter ces mandats, alors que celle-ci examine une autre contestation visant à déterminer si elle est compétente dans cette affaire. La Cour a rejeté cette demande le 16 juillet, estimant qu'il n'y avait « aucune base juridique » pour annuler les mandats d'arrêt tant que la question de la compétence n'avait pas été tranchée.
Une semaine plus tard, Israël a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, mais les juges ont statué vendredi que « la question, telle que formulée par Israël, n'est pas susceptible d'appel ». « La Chambre rejette donc la demande », a déclaré la CPI dans une décision complexe de treize pages.
Une nouvelle dépouille d'otage identifiée, le Hamas doit encore restituer 18 corps
Les autorités israéliennes ont annoncé ce matin avoir identifié la dépouille de l'otage remis la veille par le Hamas, qui doit encore restituer les restes de 18 Israéliens aux termes de l'accord de cessez-le-feu. L'armée israélienne a indiqué avoir « informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit » du retour de ses restes en Israël.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient. Nous y couvrirons la situation à Gaza après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a plus d'une semaine, au Liban où l'armée israélienne continue de frapper quotiennement le Sud, ainsi qu'en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
