Gaza : Vance attendu lundi en Israël pour discuter de la trêve à Gaza ; 11 Palestiniens tués dans un tir israélien contre un bus | Direct

Israël tue 11 membres d’une même famille ayant franchi la « ligne jaune »

La Défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens, membres d’une même famille, tués la veille dans des tirs israéliens contre un bus dans le quartier de Zeitoun.

La veille dans la nuit, les forces israéliennes ont tué 11 membres d’une même famille palestinienne à Gaza, rapporte al-Jazeera. Il s'agit d'une des violations du cessez-le-feu par Israël parmi les plus meurtrières depuis son entrée en vigueur il y a huit jours.

« En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la Défense civile ont pu récupérer neuf martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés à l'est du quartier Zeitoun » à Gaza-ville, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir « identifié » un véhicule « suspect en train de franchir la ligne jaune », référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu. Après des tirs de semonce, les soldats ont « ouvert le feu pour éliminer la menace » et ce « conformément à l'accord ».

Les victimes — sept enfants, trois femmes et un homme — ont été tuées pour avoir franchi la « ligne jaune » à Gaza-Ville, une ligne de démarcation imprécise marquant le retrait israélien, dont les Palestiniens, privés d’électricité et d’internet, ne sont pas bien informés.

L’armée israélienne a tiré un obus de char sur le véhicule civil dans lequel se trouvait la famille Abou Chaaban, dans le quartier de Zeitoun à Gaza-Ville, a indiqué la Défense civile de Gaza à al-Jazeera.

La famille tentait de regagner sa maison, a précisé Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, dans un communiqué. « Ils auraient pu être avertis ou traités autrement », a déploré M. Bassal, ajoutant que « ce qui s’est passé confirme que l’occupation est toujours assoiffée de sang et qu’elle persiste à commettre des crimes contre des civils innocents »