Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Justice internationale

Mandat d'arrêt contre Netanyahu : la CPI rejette une demande d'appel israélienne


AFP / le 18 octobre 2025 à 08h54

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une cérémonie en mémoire de soldats tués au combat, sur le Mont Herzl, à Jérusalem, le 16 octobre 2025. Photo Alex Kolomoisky / Pool via REUTERS

La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté vendredi la demande d'appel déposée par Israël contre une décision antérieure confirmant les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Dans une décision qui a fait la Une de la presse internationale, la CPI a estimé en novembre qu'il existait des « motifs raisonnables » de croire que MM. Netanyahu et Gallant portaient une « responsabilité pénale » pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés liés à la guerre à Gaza. Ces mandats d'arrêt ont suscité l'indignation en Israël et aux États-Unis, qui ont depuis imposé des sanctions à des hauts responsables de la CPI. Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision d' « antisémite » et le président américain Joe Biden l'a jugée « scandaleuse ».

En mai, Israël avait demandé à la CPI de rejeter ces mandats, alors que celle-ci examine une autre contestation visant à déterminer si elle est compétente dans cette affaire. La Cour a rejeté cette demande le 16 juillet, estimant qu'il n'y avait « aucune base juridique » pour annuler les mandats d'arrêt tant que la question de la compétence n'avait pas été tranchée. 

Une semaine plus tard, Israël a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, mais les juges ont statué vendredi que « la question, telle que formulée par Israël, n'est pas susceptible d'appel ». « La Chambre rejette donc la demande », a déclaré la CPI dans une décision complexe de treize pages. 

La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté vendredi la demande d'appel déposée par Israël contre une décision antérieure confirmant les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.Dans une décision qui a fait la Une de la presse internationale, la CPI a estimé en novembre qu'il existait des « motifs raisonnables » de croire que MM. Netanyahu et Gallant portaient une « responsabilité pénale » pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés liés à la guerre à Gaza. Ces mandats d'arrêt ont suscité l'indignation en Israël et aux États-Unis, qui ont depuis imposé des sanctions à des hauts responsables de la CPI. Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision d'...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés