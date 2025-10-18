Mandat d'arrêt contre Netanyahu : la CPI rejette une demande d'appel israélienne

La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté vendredi la demande d'appel déposée par Israël contre une décision antérieure confirmant les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Dans une décision qui a fait la Une de la presse internationale, la CPI a estimé en novembre qu'il existait des « motifs raisonnables » de croire que MM. Netanyahu et Gallant portaient une « responsabilité pénale » pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés liés à la guerre à Gaza. Ces mandats d'arrêt ont suscité l'indignation en Israël et aux États-Unis, qui ont depuis imposé des sanctions à des hauts responsables de la CPI. Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision d' « antisémite » et le président américain Joe Biden l'a jugée « scandaleuse ».

En mai, Israël avait demandé à la CPI de rejeter ces mandats, alors que celle-ci examine une autre contestation visant à déterminer si elle est compétente dans cette affaire. La Cour a rejeté cette demande le 16 juillet, estimant qu'il n'y avait « aucune base juridique » pour annuler les mandats d'arrêt tant que la question de la compétence n'avait pas été tranchée.

Une semaine plus tard, Israël a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, mais les juges ont statué vendredi que « la question, telle que formulée par Israël, n'est pas susceptible d'appel ». « La Chambre rejette donc la demande », a déclaré la CPI dans une décision complexe de treize pages.