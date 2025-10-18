Menu
Otages à Gaza : Israël annonce avoir récupéré une nouvelle dépouille rendue par le Hamas

AFP / le 18 octobre 2025 à 00h54

Israël a annoncé vendredi avoir récupéré la dépouille d'un otage remise dans la soirée par le groupe islamiste palestinien Hamas à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. 

"Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé qui a été remis aux forces de l'armée israélienne et du Shin Bet (service de sécurité intérieure) dans la bande de Gaza", a indiqué le bureau du Premier ministre. 

Le corps doit ensuite être transféré en Israël où il sera acheminé vers l'Institut national médico-légal pour être identifié, ajoute le texte.

© Agence France-Presse


