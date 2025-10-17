Menu
Otages à Gaza: la Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une dépouille (armée israélienne)

AFP / le 17 octobre 2025 à 23h30

La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une nouvelle dépouille retenue dans la bande de Gaza, indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué. 

"La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où le cercueil d'un otage décédé lui sera remis", indique le communiqué.

Après la libération lundi des derniers vingt otages encore vivants, le Hamas devait aussi restituer 28 dépouilles, dont 27 d'otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Il en a à ce jour rendu 9. 

