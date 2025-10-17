Le Conseil de sécurité réaffirme son soutien à la souveraineté du Liban et à l’autorité de son armée

Le Conseil de sécurité de l’ONU a salué vendredi les efforts du gouvernement libanais pour exercer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire, en appelant la communauté internationale à renforcer son soutien à l’armée libanaise au moment où les tensions avec Israël restent vives malgré le cessez-le-feu de novembre 2024.

« Les membres du Conseil de sécurité ont salué les efforts et l’engagement du gouvernement libanais à exercer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, par l’intermédiaire de l’armée libanaise, et à ne reconnaître aucune autorité autre que celle de l’État libanais », indique le communiqué.

Ils ont également exhorté la communauté internationale « à renforcer son soutien à l’armée libanaise afin d’assurer son déploiement efficace et durable au sud du fleuve Litani ». Le Conseil a réitéré son « soutien total » à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), en appelant « toutes les parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de son personnel et de ses installations », rappelant que les Casques bleus « ne doivent jamais être pris pour cible ». Cette mention fait suite à plusieurs incidents récents dans le sud du Liban, où des patrouilles onusiennes ont été entravées ou visées par des tirs. Début octobre, la Finul avait affirmé que l’armée israélienne avait largué des grenades à proximité de ses Casques bleus, appelant à la fin de ces attaques.

Les membres du Conseil de sécurité ont également insisté pour que « toutes les parties respectent leurs engagements en vertu de l’accord de cessation des hostilités entre Israël et le Liban du 26 novembre 2024, ainsi que leurs obligations en droit international humanitaire, notamment en matière de protection des civils ». Ce cessez-le-feu conclu sous médiation américaine a mis fin à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte. L'accord prévoit que seules l'armée libanaise et la Finul soient déployées dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, y excluant la présence à la fois du Hezbollah et de l'armée israélienne. Mais celle-ci continue de maintenir des troupes dans cinq positions frontalières jugées stratégiques dans le sud du Liban et mène régulièrement des frappes, principalement contre des sites et des cadres du Hezbollah.

Enfin, les membres du Conseil de sécurité se sont félicités « de la volonté du gouvernement libanais de délimiter sa frontière avec la Syrie et de ses efforts pour prévenir la contrebande ». La semaine dernière, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani – premier responsable de haut niveau à effectuer un déplacement à Beyrouth depuis la chute du régime Assad – a fait part de la volonté de la nouvelle Syrie à « ouvrir une nouvelle page » avec le Liban. Le contrôle des frontières poreuses entre les deux pays, la démarcation des frontières et le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement figuraient parmi les sujets qu'il a abordés.