Un enfant de 11 ans tué par l'armée israélienne, selon l'Autorité palestinienne

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a annoncé qu'un garçon de 11 ans avait été tué par l'armée israélienne jeudi soir près d'Hébron en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont dit avoir tiré sur des personnes leur lançant des pierres.

Le ministère, basé à Ramallah, a déclaré que Mohammad Hallaq avait été « abattu par des soldats de l'occupation israélienne dans la ville d'el-Rihiya, au sud d'Hébron », précisant que le garçon avait 11 ans.

Jeudi « vers 17h00 (14h00 GMT), un enfant a été touché par balle au bassin (...) lors d'un raid de l'armée sur le village d'el-Rihiya », a également signalé Ayed Abu Eqtaish, de l'ONG Defence for Children International Palestine (DCIP). Il a précisé que le décès avait été déclaré dans un hôpital voisin.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas confirmé l'identité ni l'âge de l'enfant, mais indiqué que des soldats avaient tiré sur des personnes leur jetant des pierres dans ce village. « Des impacts ont été identifiés », a-t-elle ajouté, utilisant une expression qu'elle emploie généralement pour dire que des personnes ont été touchées par les tirs.

« L'enfant était devant sa maison, et la patrouille de l'armée est passée (...) les jeunes étaient dans la rue, et [l'armée] leur a tiré des gaz lacrymogènes dessus », a indiqué à l'AFP l'oncle de Mohammad Hallaq, Mohammad Zaki Hallaq. « L'enfant était dans une autre zone, pas avec les jeunes », a-t-il souligné.

Selon les autorités palestiniennes, au moins trois mineurs avaient déjà été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée depuis le printemps dernier : Omar Muhammad Saadeh Rabee, un Américano-palestinien de 14 ans en avril, Youssef Fouad Abdoulkarim Foqahaa, également âgé de 14 ans, en juin, et Ibrahim Majed Ali Nasr, 15 ans, en juillet.

Le ministère palestinien a également rapporté que Mahdi Kamil, 20 ans, avait été tué jeudi soir par l'armée israélienne dans la ville de Qabatiya, au nord de la Cisjordanie. L'armée a déclaré y avoir tué un combattant palestinien après qu'il a lancé « un engin explosif » en direction de ses soldats.

La violence en Cisjordanie occupée s'est intensifiée depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Depuis, l'armée et les colons israéliens y ont tué au moins 986 Palestiniens, dont de nombreux combattants, selon le ministère palestinien de la Santé. Au moins 43 Israéliens, civils et soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.