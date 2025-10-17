Menu
Dernières Infos - Ukraine

La Russie revendique la prise de trois villages dans l'est de l'Ukraine


AFP / le 17 octobre 2025 à 12h58

Un client observe les produits exposés sur les rayons d’un supermarché lors d’une panne de courant dans la ville de Lozova, dans la région de Kharkiv, le 16 octobre 2025, en pleine invasion russe de l’Ukraine. Photo Roman PILIPEY/ AFP

La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans les régions de Kharkiv et Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, notamment des zones que Kiev avait reprises il y a trois ans lors d'une contre-offensive surprise.

L'armée russe a annoncé sur Telegram s'être emparée des localités de Pichtchané et Tykhe dans la région de Kharkiv, ainsi que de Pryvillia, dans la région de Dnipropetrovsk.

