La Russie revendique la prise de trois villages dans l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans les régions de Kharkiv et Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, notamment des zones que Kiev avait reprises il y a trois ans lors d'une contre-offensive surprise.

L'armée russe a annoncé sur Telegram s'être emparée des localités de Pichtchané et Tykhe dans la région de Kharkiv, ainsi que de Pryvillia, dans la région de Dnipropetrovsk.