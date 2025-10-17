La Fondation CMA CGM s’engage en faveur de l’éducation au Liban à travers plusieurs projets

Fidèle à ses deux piliers d’action – l’accès à l’éducation et l’aide humanitaire –, la Fondation CMA CGM, présidée par Tanya Saadé Zeenny, ne cesse d’œuvrer pour garantir la continuité pédagogique et renforcer les infrastructures scolaires. Le but de la Fondation est d’offrir aux générations futures un environnement d’apprentissage durable et de qualité.

C’est dans cet esprit, après l’interruption des cours en présentiel, que l’école de la Congrégation des sœurs maronites de la Sainte-Famille à Alma al-Chaab, au Liban-Sud, accueille à nouveau dans ses locaux ses élèves dans des classes entièrement rénovées. Cet établissement, géré par la congrégation depuis 1994, représente une des principales institutions éducatives au service des villages avoisinants et joue un rôle essentiel pour la communauté.

Avant sa rénovation, l’école était menacée de fermeture pour cette année scolaire. Et c’est grâce au soutien de la Fondation CMA CGM qu’elle a pu être entièrement réhabilitée avec une capacité d’accueil de 200 élèves. L’école de la Sainte-Famille à Alma al-Chaab est désormais opérationnelle pour l’année scolaire 2025-2026. Les travaux d’une durée de trois mois ont permis la remise en état des bâtiments et l’installation d’un système d’énergie solaire pour garantir une autonomie en électricité. En parallèle à tout cela, la Fondation a fourni un soutien aux frais de fonctionnement pour l’année scolaire incluant une partie des salaires des enseignants et des scolarités des élèves.

Aujourd’hui, l’école dispose d’un environnement d’apprentissage rénové qui garantit la continuité de l’éducation et de l’apprentissage pour les générations futures. Cette initiative permet ainsi à l’école de maintenir ses portes ouvertes et assure la pérennité d’un espace d’enseignement essentiel pour les élèves de la région et pour toute la communauté locale.

Ce projet s’ajoute à toutes les initiatives de la Fondation en faveur de l’éducation. Elle a ainsi déjà assuré l’équipement en système solaire de 21 écoles à travers tout le Liban. De même, l’insertion professionnelle pour les métiers du maritime, de l’agriculture et de l’énergie renouvelable est au cœur de sa mission.

À travers ces actions, la Fondation CMA CGM confirme son engagement en faveur de l’éducation, aux côtés de l’aide humanitaire, et réaffirme son soutien indéfectible au secteur éducatif au Liban.